Acervo pessoal/Bruno Boschilia

O assistente Bruno Boschilia atuou neste sábado (10) em sua quarta partida da Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar. O curitibano foi um dos auxiliares (bandeirinha) do árbitro Wilton Pereira Sampaio no confronto entre Inglaterra e França, vencido pela França (2 a 1), no Estádio Al Bayt.

O desempenho da equipe, que ainda tem o outro auxiliar, Bruno Pires, vem sendo elogiado, por isso o trio já atuou em quatro partidas, o que é raro em uma mesma edição de Copa. Isso também pode credenciar o trio a apitar a final.

Mas, desde que a Argentina não chegue à decisão. Não é costume da Fifa escalar árbitros de continentes envolvidos nas partidas, a menos que sejam seleções da mesma região. Caso a Croácia passe pela Argentina, enfrentaria França ou Marrocos, e neste caso abriria a oportunidade para um árbitro neutro.

Carregando o escudo da FIFA no peito desde 2014, Boschilia estreou na Copa na partida entre Senegal e Holanda, com vitória do time europeu por 2 a 0. Na segunda rodada, o assistente paranaense atuou na vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita, também por 2 a 0.

Já na fase mata-mata, Bruno Boschilia auxiliou a arbitragem nas oitavas de final, na vitória da Holanda sobre os Estados Unidos, por 3 a 1.

Boschilia é servidor municipal de Curitiba desde 2007 e trabalha como orientador na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), é especialista em Gestão Pública pela Faculdade Bagozzi, mestre em Educação Física pela UFPR (2008) e doutorando em Educação Física também pela UFPR.