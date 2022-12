Reprodução / Twitter/CBF

Em meio ao maior torneio de futebol do mundo, o público brasileiro tem se mostrado fiel à seleção, tanto para torcer quanto na hora de comprar: 90% das vendas de camisas de federações na Centauro são do Brasil.

Contudo, quem tem conquistado o coração desses outros 10%? Levantamento da maior rede esportiva multicanal da América Latina mostra que outros países também têm conquistado os consumidores. Num recorte que exclui camisas do Brasil, Argentina, Alemanha e França são as equipes que mais vendem camisas na varejista. A Espanha, que ocupava o 3º lugar, perdeu uma posição, mas segue entre as cinco com a Holanda logo depois.

Além disso, chama a atenção no ranking internacional, o Japão, que além de derrotar a equipe alemã na primeira fase e conquistar uma vaga nas oitavas de final, ocupa o sexto lugar – na frente da Inglaterra. A Itália também ganha destaque na oitava posição, mesmo não disputando a competição; e o anfitrião Catar, já eliminado, em 11º lugar.

Confira a seguir o ranking atualizado de camisa de federações na preferência dos torcedores/consumidores:

1 – Argentina (25,6%)

2 – Alemanha (17,5%)

3 – França (10%)

4 – Espanha (8,1%)

5 – Holanda (6,4%)

6 – Japão (6,3%)

7 – Inglaterra (5,8%)

8 – Itália (4,7%)

9 – Portugal (4,6%)

10 – México (3,1%)

11 – Qatar (2,4%)

12 – Bélgica (1,4%)

13 – Croácia (1,1%)

14 – Nigéria (1,1%)

15 – Marrocos (0,3%)

16 – Suíça (0,3%)

17 – Austrália (0,3%)

18 – Argélia (0,3%)

19 – Senegal (0,2%)

20 – Sérvia (0,2%)

21 – Coréia (0,1%)

22 – Ucrânia (0,1%)

23 – Colômbia (0,1%)

Fonte: Centauro