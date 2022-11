Desafio Braves (Crédito: Divulgação/IbexImages)

A 10ª edição do Desafio Braves será no dia 3 de dezembro, em São José dos Pinhais. O evento que, tradicionalmente, ocorre pelo menos uma vez ao ano, deixou de ser realizado em 2020 e 2021 por causa da pandemia.“Essa é a primeira edição pós pandemia e está todo mundo na expectativa! Vamos retomar o cenário das competições no Brasil”, conta Leandro Silva, organizador do desafio.

A prova é dividida em três categorias, com percursos de 8 quilômetros, para o Elite e Super Elite e 6 quilômetros para a categoria “For Fun”. A corrida possui terreno acidentado, pista de motocross, pista de supercross, banhados, tobogãs, obstáculos de madeira, cordas e muitos outros obstáculos criados para desafiar cada “braver”. E é claro que não pode faltar o famoso e temível “Godzila”, um escorregador com 12 metros de altura.

Mas se engana quem pensa que o Braves é só para profissionais. “A prova é para todos, desde o sedentário ou praticante de atividade física por qualidade de vida até o corredor ou crossfiteiro que treina forte todos os dias”, afirma Leandro.

A categoria “For Fun” é a que conta com maior número de inscritos. São grupos de amigos, pais e filhos que veem na corrida uma maneira de se divertir e se exercitar juntos. Uma parte dos inscritos, inclusive, aproveita para ir fantasiado! “O braves é uma prova pra diversão e superação, uma experiência que todo mundo deve viver pelo menos uma vez na vida!”, destaca o organizador.

Participar de uma corrida divertida foi o que fez o marido de aluguel, Leandro Pierroti, a se inscrever na prova em 2017. Ele só treinava funcional e foi com amigos da academia. Ele se surpreendeu com o resultado e começou a treinar especificamente para esse tipo de prova. Na última edição, em 2019, ele sagrou-se campeão geral do Braves, participando na categoria Super Elite. Para esse ano, a expectativa é alta. “Quero brigar pelo pódio”, conta ele.

Além de muitas memórias e risadas, cada participante ganha um kit com adesivo, camiseta e medalha.

10ª Edição Desafio Braves

Data: 03 de dezembro – a partir das 8h – sábado

(com largadas em diferentes horários durante o dia)

Local: CT Leandro Silva, em São José dos Pinhais