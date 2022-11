Foto: 2Soul

No segundo episódio do documentário “Além das Pistas”, disponível no Canal Papo de Carona, no youtube, o piloto de superbike André Veríssimo, da categoria Evolution, falou sobre a modalidade, que possui o maior campeonato de velocidade do Brasil e explicou a diferença entre as nove categorias, desde a iniciante até as principais.

Em 28 minutos, o roteiro mostra os dias que antecederam uma das etapas de Interlagos, as dificuldades das equipes em ajustar as motos principalmente na adaptação a um novo lote de pneus.

E depois de 60 dias longe das corridas devido a um acidente em que fraturou os pés, a piloto Ana Lima retornou as pistas e no documentário expôs seu medo diante das câmeras. “Cheguei aqui, achei que não ia conseguir pilotar. Piloto quando cai tem um pouco de receio. Sou um ser humano normal, como todo mundo”, disse ela que depois dos primeiros dias de treino, ainda com dor, escapou de frente na disputa da Superpole e acabou caindo.

O documentário Além das Pistas é uma produção do Papo de carona em parceria com HJC Brasil e TEXX Brasil, marca da empresa paranaense Laquila, líder do mercado de motopeças na América Latina. A cada 15 dias vai ao ar um novo episódio retratando os bastidores e os protagonistas das categorias.

Link para o vídeo no canal AQUI