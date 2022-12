Júlio Campos (Crédito: Divulgação/Rodrigo Guimarães/MS2)

Um lugar no Top-10 é o objetivo do paranaense Júlio Campos para a última etapa da Stock Car em 2022, agendada para este fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Na prova derradeira do ano, a busca por um bom resultado possui uma motivação extra: após dois anos, esta será a última prova do paranaense e do Lubrax | Podium Stock Car Team na equipe R. Mattheis. A partir de 2023, piloto e equipe competirão em estrutura da TMG Racing.

“É um ciclo que se fecha para mim e para o Lubrax | Podium Stock Car Team e é claro que sempre queremos encerrar ciclos de maneira positiva”, destacou Campos. “Foram dois anos com vários momentos legais, em que todos crescemos nos âmbitos pessoal e profissional. Não conquistamos alguns dos resultados que desejávamos, mas temos uma última oportunidade de chegar lá, justamente na pista que é a preferida de todos, que é Interlagos”, frisou.

No circuito da capital paulista, o retrospecto de Campos em 2022 é positivo. Na etapa de fevereiro, o curitibano chegou na sétima posição. Já na etapa disputada em julho, o piloto do Chevrolet Cruze #4 finalizou na quinta colocação. “Interlagos sempre propicia grandes provas. Em julho, abandonei na primeira volta na corrida 1, mas fiz um Top-5 na corrida 2. Temos que acreditar até o final e, quem sabe, encerrar a temporada e a nossa atual parceria com champanhe no pódio”, finalizou.

A programação da Stock Car em Interlagos prevê a classificação no sábado (10), às 14h40, com provas no domingo (11), às 14h15, sempre com transmissão pelo SporTV3 e canal da categoria no YouTube. As corridas também serão exibidas ao vivo pela TV aberta pela Band.