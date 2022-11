Reprodução / Twitter

O técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, anunciou nesta sexta-feira (11) a lista de jogadores para a Copa do Mundo de 2022. O treinador deixou fora do Mundial o zagueiro Sergio Ramos, campeão mundial em 2010 e que, aos 36 anos, tinha chance de ir para seu 5º Mundial — esteve na Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014) e Rússia (2018). O único remanescente do título de 2010 é o volante Sergio Busquets. Por outro lado, Luis Enrique deu espaço a jovens como os meias Gavi e Pedri e o atacante Ansu Fati, todos com 20 anos ou menos.

Os 26 convocados

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao-ESP), David Raya (Brentford-ING) e Robert Sánchez (Brighton-ING)

Defensores: Pau Torres (Villarreal-ESP), Jordi Alba (Barcelona-ESP), José Gayà (Valencia-ESP), Hugo Guillamón (Valencia-ESP), Éric García (Barcelona-ESP), César Azpilicueta (Chelsea-ING), Daniel Carvajal (Real Madrid-ESP) e Ayméric Laporte (Manchester City-ING)

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona-ESP), Rodri (Manchester City-ING), Pedri (Barcelona-ESP), Koke (Atlético de Madrid-ESP), Gavi (Barcelona-ESP), Carlos Soler (Paris Saint-Germain-FRA) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid-ESP)

Atacantes: Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain-FRA), Nico Williams (Athletic Bilbao-ESP), Marco Asensio (Real Madrid-ESP), Álvaro Morata (Atlético de Madrid-ESP), Ansu Fati (Barcelona-ESP), Yeremy Pino (Villarreal-ESP), Ferrán Torres (Barcelona-ESP) e Dani Olmo (RB Leipzig-ALE)