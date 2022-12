Matheus Machado (Crédito: Divulgação/Khor Fakkan)

Após passagem pelos Emirados Árabes, Matheus Machado, atacante que começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Grêmio, acertou enfim o seu retorno ao Brasil, fechando com o Maringá para disputar o Campeonato Paranaense 2023.

“Fico feliz em poder voltar ao Brasil. Sinto que volto mais forte e melhor do que quando eu saí, então sei que posso agregar bastante no Maringá. É um campeonato de muito prestígio e que sempre trouxe boas histórias. Espero que, no ano que vem, a história contada seja a do Maringá, porque é um grupo muito batalhador e que merece ter esses esforços reconhecidos”, disse o jogador, de 19 anos.

Contratado pelo clube árabe Khor Fakkan no início do ano, Matheus não pôde entrar em campo em partidas oficiais por conta de problemas no processo de transferência. Tendo passado cerca de 10 anos com o Grêmio, Matheus deixou o país com o status de promessa da base. Hoje, quase um ano depois, o atleta vê a oportunidade no Paranaense 2023 como a chance de mostrar a todos seu crescimento ao longo de 2022.

“Me sinto mais forte e mais pronto do que nunca. Espero poder fazer um bom campeonato, não só por mim como também para esse novo grupo de companheiros e para essa torcida apaixonada”.

Matheus iniciou o sonho de ser jogador de futebol aos oito anos de idade, seguindo os passos de seu irmão mais velho Patrick Machado. Foi assim que o garoto entrou para a equipe do Sarandi, clube de salão de Porto Alegre, sua cidade natal. Desde aquela época, as atenções se voltavam para o garoto. E, os títulos e feitos conquistados, justificavam toda a importância dedicada.

Em 2010, disputando o Campeonato Gaúcho sub-10, Matheus foi o destaque da competição terminando como artilheiro do torneio. Toda a habilidade acabou rendendo até mesmo o apelido de ‘Novo Neymar’ quando era pequeno. Foi então, em 2013, que o atleta conseguiu passar em um teste na equipe do Grêmio, ficando no clube gaúcho até o início de 2022 quando decidiu se mudar para o Khor Fakkan.