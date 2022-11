Você é daqueles que larga tudo pelo seu time do coração ou até mesmo vai em todos os jogos? Então, descubra se você é um torcedor fanático.

As pessoas que são fanáticas por alguma coisa costumas ter as características bem parecidas, mas para saber se você é um torcedor fanático veja alguns detalhes neste artigo.

Tem torcedores que não conseguem controlar o desejo de ver o seu time jogar e sentem a necessidade de demonstrar o que sentem, principalmente, quando o time vai bem em um campeonato.

O torcedor verdadeiro é aquele que vive com todas as intensidades as emoções do seu time. Para isso, não basta apenas ficar de olho na classificação no campeonato ou até mesmo conhecer os nomes de jogadores e técnico. Para ser um torcedor fanático precisa de mais!

Características de um torcedor fanático

Quer saber se você é um torcedor fanático, fique de olho nos detalhes que falaremos abaixo.

1 – Ficar atento no comportamento do time nas casas de apostas

Uma das características de um torcedor fanático é querer ficar de olho em tudo o que está acontecendo com o seu time nas casas de apostas. Se você é um destes, existem várias opções na internet e uma delas são sites especializados que trazem muitas informações tanto de times esportivos como listam os melhores sites de apostas no Brasil.

Só um detalhe importante que você precisa ficar atento quando for apostar é na valoração das Odds, que é a referência de quanto cada aposta irá falar.

Quanto menor a Odd, maior pode ser sua chance de ganhar, porém, o percentual pago também não é tão significativo do que se você optar pelas Odds maiores.

Fique atento antes de apostar se o site realmente é de confiança. Se tiver dúvidas, faça uma busca na internet para ter as informações possíveis e poder fazer as apostas de uma forma tranquila e, quem sabe, ganhar dinheiro.

2 – Ser sócio-torcedor do clube

Outra forma de saber se você é um torcedor fanático é saber se você de sócio-torcedor, já que as pessoas que possuem este tipo de carteirinha pagam parcelas mensais para terem benefícios e ainda, com esta atitude, ajudam o clube.

Se você não gostasse muito do time não teria essa despesa todos os meses, não é mesmo? NO Brasil, de acordo com dados divulgados pelo GE baseados nos números consultados com as diretorias dos clubes, os três times com mais sócio-torcedores são:

1 – Atlético-MG: 127.588 sócios;

2– Corinthians: 116.000 sócios;

3 – Internacional: 96.400 sócios.

3 – Ter assinaturas de canais de esporte e streaming apenas para ver os jogos do seu time

Com as grandes opções que os torcedores têm nos dias de hoje para acompanhar os campeonatos esportivos, faz com que quem realmente quer acompanhar o time do coração tenha várias assinaturas tanto de canais pagos quanto de plataformas de streaming.

Assim como no item acima, gastos mensais são gerados para que o torcedor consiga acompanhar todos os jogos do time e ter todas estas assinaturas não são para aquelas pessoas que não se consideram fanáticas, afinal, para elas tanto faz ver o jogo ao vivo ou ficar sabendo o resultado depois.

Por isso, se você é daqueles que gosta de ter acesso a estes canais, pode ser que você seja um torcedor fanático.

4 – Comprar produtos oficiais

Geralmente, todos os anos os clubes lançam novos uniformes e, com certeza, o torcedor fanático é aquele que tem que ter todas as versões e, se possível, já realiza a compra no mesmo momento do lançamento das peças.

Além disso, a maioria dos itens que ele usa como, por exemplo, chaveiro, xícara, caderno, dentre outros, são do time do coração comprados em lojas oficiais do clube.

5 – Não perder nenhum jogo

Além de ter os canais esportivos e plataformas de streaming disponíveis, o torcedor fanático não pode perder nenhum jogo seja na televisão, rádio ou celular. Fora que quando o time joga na cidade onde ele mora, ele sempre está no estádio para dar força para os jogadores.

E aí? Você é um torcedor fanático? Compartilhe com a gente a sua opinião. Ah! Aproveite também para falar qual é o seu time de coração.