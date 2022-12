Fifa homenageia Pelé (Crédito: Reprodução/Fifa.com)

Um dia após morte do Rei Pelé, a Fifa encaminhou uma circular a todas as 211 federações que integram a entidade solicitando que seja respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao maior jogador de todos os tempos. A medida deverá ser adotada nos jogos do mundo todo neste final de semana e na próxima. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também enviou uma carta ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enaltecendo Pelé – a quem definiu como “lenda entre lendas” – e prestando condolências ao brasileiros.

“Embaixador do Brasil, do futebol, herói nacional, ícone mundial, Pelé mudou mentalidades no Brasil, na América do Sul e no mundo. Ele marcou e continuará marcando diferentes gerações de futebolistas e torcedores em todo o mundo. Por estas e muitas outras razões, ele é o Rei, Lenda entre Lendas, imortal. Em nome da comunidade futebolística internacional, gostaria de agradecer-lhe por sua contribuição para divulgar a mensagem positiva do futebol, promovendo sua imagem e benefícios, e por ser uma inspiração para todos aqueles que desejam seguir uma carreira em nosso esporte”, escreveu Infantino em carta datado deste sábado e encaminhada a partir de Doha, capital do Catar, onde foi disputada a última Copa do Mundo.

“[Pelé foi] um homem de coração, compromisso, grande humanidade, considerado um dos maiores esportistas de todos os tempos, que simbolizou o futebol mais do que qualquer outro, tendo deixado sua marca na história do futebol brasileiro e mundial, um amante do jogo bonito, que quase nunca perdeu seu sorriso eterno, uma pessoa que sempre quis unir as pessoas e aproximar os povos, seu legado e suas realizações, dentro e fora do campo, e em particular, sua personalidade, bondade e afeto, farão muita falta para todos nós”, afirmou o presidente da Fifa em outro trecho.

“Hoje, lamentamos a perda de sua presença, mas Pelé alcançou a imortalidade há muito tempo e ele permanecerá conosco por toda a eternidade. Esperamos que estas memórias e nossas palavras de apoio ajudem a trazer alguma paz e conforto neste momento difícil”, complementou Infantino.

O documento enviado às federações nacionais, por sua vez, foi assinado pela secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura. “Pelé apresentou ao mundo a magia do futebol sul-americano e deu sentido à expressão jogo bonito. Além disso, ainda é o único jogador de futebol da história a ter conquistado três Copas do Mundo. Com imaginação e habilidade inigualáveis ??com a bola nos pés, Pelé cativava os sortudos que o viam jogar. Em campo, ele sempre exalou alegria e paixão”, diz trecho da circular.

“Em solidariedade à família e aos amigos, à Confederação Brasileira de Futebol, ao Brasil e a todos os torcedores que tanto o adoravam, as bandeiras da sede da Fifa estarão hasteadas a meio mastro. Além disso, a Fifa pede aos organizadores da competição que façam um minuto de silêncio antes de cada partida neste fim de semana e na próxima semana”, acrescenta o texto.