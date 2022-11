Título paranaense em jogo (Crédito: Divulgação/Fight Society)

O 5º Fight Society, evento de K1 (luta semelhante ao kickboxing), está marcado para este sábado (dia 26) a partir das 16 horas, em Colombo, na rua Strapasson, 895, bairro Santa Gema. A principal luta do evento será a disputa do cinturão da categoria 55 kg entre Duda Diniz e Flávia Pallu. No total, são 30 lutas na programação.

Os ingressos custam R$ 60. Mais informações na página do evento no Facebook.

Campeã paranaense de muay thai e campeã brasileira de kickboxing, Duda Diniz é da academia King Shark e treinada pelo professor André Tubes. Está invicta há nove lutas no K1. Neste sábado, ela tenta conquistar o título paranaense da categoria 55kg.