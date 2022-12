Reprodução/Instagram

Os três filhos e vários netos de Pelé passaram a virada de Natal com o Rei em seu quarto no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eles aparecem em uma foto postada pela filha mais velha, Kely, nas redes sociais, na madrugada deste domingo (25). Apenas o ex-jogador ficou de fora, uma vez que estava anestesiado na cama.

“Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles”, escreveu Kely, na legenda da foto postada no Instagram.

Edinho, filho de Pelé e que trabalha no Londrina, saiu do norte do Paraná na sexta-feira (23) e chegou ao hospital na tarde de sábado (24).