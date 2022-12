Da esquerda para a direita: vereador Mauro Bobato; Valdir Ales, assessor do vereador Sidnei Toaldo; José Francisco Cunha, escritor e relações públicas; Helio Bampi e Marcio Almir Muraro, respectivamente, diretor de patrimônio e vice-presidente do Flamenguinho; Tico Kusma e Sidnei Toaldo, respectivamente, presidente e vereador da Câmara Municipal de Curitiba. Foto: Divulgação

Em sessão plenária nesta quarta-feira (7), a diretoria do Flamenguinho de Santa Felicidade homenageou o Presidente Tico Kusma e a Câmara Municipal de Curitiba, entregando dois livros exclusivos “Flamenguinho de Santa Felicidade: futebol, família e amizade”.

A abertura da homenagem foi presidida pelo vereador Sidnei José Toaldo, destacando o Cinquentenário do Flamenguinho de Santa Felicidade, comemorado em 20 de julho de 2022 no Restaurante Cascatinha, em Santa Felicidade. Na ocasião, o clube recebeu da Câmara “votos de congratulações e aplausos” pelo Ano 50. O vereador Sidnei Toaldo afirmou que “o maravilhoso livro do Flamenguinho foi feito com muito trabalho árduo, pois 50 anos não são cinquenta dias”.

O lançamento da obra da história do Flamenguinho ocorreu em 6 de novembro deste ano, em almoço festivo na sede do Clube, no bairro São Braz. Houve as presenças do vice-governador Darci Piana, com a sua esposa, Maria José Piana e dos vereadores Sabino Picolo e Sidnei José Toaldo.

Nesta quarta, a diretoria do Flamenguinho esteve representada pelo vice-presidente Marcio Almir Muraro e do diretor de patrimônio Helio Bampi, acompanhados pelo relações públicas e escritor José Francisco Cunha.

Na mesma oportunidade, o coirmão Trieste foi homenageado pela Câmara Municipal pelo título alcançado neste ano no Campeonato Amador da Capital – Categoria Juvenil.