Divulgação

Em 20 de junho último, na data de seu aniversário, o Flamenguinho de Santa Felicidade iniciou a comemoração do seu Cinquentenário com jantar no Restaurante Cascatinha, em Santa Felicidade, reunindo 320 convidados. Na ocasião, foi lançado o documentário “Flamenguinho de Santa Felicidade: prazer de viver em amizade”. E os sócios — fundadores e beneméritos — foram homenageados.

No último domingo (6), em continuidade à comemoração de Jubileu de Ouro (Ano 50), o clube lançou o livro ‘Flamenguinho de Santa Felicidade: futebol, família e amizade’, que conta a história do Clube. O lançamento ocorreu na sede social, no bairro São Braz, com a realização do seu evento tradicional de fim de ano.

No livro, a história do Flamenguinho é narrada desde 1969 até os dias atuais, com destaques às conquistas e realizações, aos eventos especiais, à retrospectiva do ano a ano e à constituição do Clube. O livro é de capa dura, totalmente em cores, e contém 400 páginas, no tamanho 17x25cm. Os autores são Alceu Bianco, presidente do Clube; Helio Bampi, diretor de Patrimônio; Jair José Lucca, primeiro-tesoureiro; Marcio Almir Muraro, vice-presidente; e Venilton Santos Nicocelli, diretor social do Flamenguinho de Santa Felicidade; e o relações-públicas e escritor José Francisco Cunha, autor de diversas obras, entre as quais “Telepar – A revolução das telecomunicações no Paraná”.

Após o longo tempo de pandemia, o almoço festivo do Flamenguinho teve uma celebração com 200 convidados. Estiveram presente o corpo diretivo, familiares, sócios, atletas, admiradores e autoridades. Entre estas, o vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana, com a sua esposa, Maria José Piana; os vereadores de Curitiba Sabino Picolo e Sidnei José Toaldo; e o padre Juarez Rangel, da Paróquia de São Braz.

Na programação, ocorreram dois jogos – Flamenguinho Veterano x Bolivar de São José dos Pinhais e Flamenguinho Sessentinha x Flamenguinho Sessenta e Cinco. Após a segunda partida de futebol, antes do festivo almoço, realizou-se o lançamento da obra “Flamenguinho de Santa Felicidade: futebol, família e Amizade”. Ocasião também em que as famílias homenageadas novamente descerraram, em ato solene, a placa-homenagem com os diretores e conselheiros do Clube.

No lançamento, os primeiros exemplares foram entregues a: Alceu Bianco, presidente do Clube; Marcio Almir Muraro, vice-presidente; Jair José Lucca, primeiro tesoureiro e a memória viva do Clube; João Tarcisio Vendramin, presidente de honra; Pedro Adir Muraro, vice-presidente do Conselho Deliberativo; Édson Altevir Muraro, conselheiro, em nome do Conselho Fiscal (representado por Antonio Ademir Muraro, presidente 84/85); Airton Alves Ferreira, diretor de esportes representando os atletas; Abílio de Oliveira Santana, fundador da Hellograf e vice-presidente do Sistema FIEP, representando os valiosos patrocinadores da obra; os vereadores de Curitiba Sabino Picolo e Sidnei José Toaldo; e o vice-governador do Paraná e presidente da Fecomércio, Darci Piana.

A Diretoria e os Conselhos — Deliberativo e Fiscal — da Associação Beneficente Esportiva Flamengo agradecem os patrocinadores que proporcionaram os projetos festivos e comemorativos do Cinquentenário do Flamenguinho: Alexi Stival (o Cuca), Carlos Valter Martins Pedro, Edson José Ramon, Guilherme Hoffmann Bampi, Haroldo Donizete Bebber, Helio Bampi, Marcelo Hoffmann Bampi, Paulo Manoel Barbosa, Rejane Maestrelli Stival, Sandro Stival e Vera Hoffmann Bampi; e as empresas Família Madalosso, Fibrabem, Hellograf Gráfica & Editora, Multilig Tecnologia, Radiante Engenharia de Telecomunicações, Santa Felicidade Materiais de Construção, SESC PR – Serviço Social do Comércio Paraná e SESI PR – Serviço Social da Indústria Paraná.