Venilton Santos Nicocelli – diretor social do Flamenguinho -; José Francisco Cunha – escritor e relações públicas -; vereador Sabino Picolo; vereador Sidnei José Toaldo; Eduardo Pimentel Slaviero – vice-prefeito de Curitiba-; Helio Bampi – diretor de patrimônio do Flamenguinho -; Marcio Almir Muraro – vice-presidente do Flamenguinho -; e Bruno Pessuti – assessor do vice-prefeito de Curitiba

A Diretoria da Associação Beneficente Esportiva Flamengo, de Santa Felicidade, entregou o livro “Flamenguinho de Santa Felicidade: futebol, família e amizade” a autoridades políticas de Curitiba.

A primeira entrega foi para o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero, que recebeu os representantes do Flamenguinho de Santa Felicidade em seu gabinete. Em suas palavras, ele parabenizou os diretores do Flamenguinho presentes pela passagem do Cinquentenário — completado em 20 de julho de 2022. Ao receber o seu exemplar, elogiou a obra e solicitou dedicatórias aos presentes. Participaram da entrega os vereadores Sidnei José Toaldo e Sabino Picolo, Marcio Almir Muraro (vice-presidente do Flamenguinho), Helio Bampi (diretor de patrimônio), José Francisco Cunha (escritor e relações públicas), Valdir Ales (assessor do vereador Sidnei Toaldo) e Bruno Pessuti (assessor do vice-prefeito).

Na sequência, o vice-presidente Marcio Almir Muraro e o diretor de patrimônio Helio Bampi, acompanhados do escritor e relações públicas, estiveram na Assembleia Legislativa do Paraná, entregando o Livro à diretora da Comunicação Social Kátia Chagas, que foi representada pelas suas assessoras Darlene Rodrigues e Gabriela Gabardo e pelo advogado Gustavo Casagrande.