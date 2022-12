Em uma rápida análise pela principal competição entre times da América Latina – a lendária Copa Libertadores – se percebe por completo que os times nacionais estão conseguindo dominar com relativa facilidade os principais times de outros países. Com várias finais totalmente brasileiras e ainda com várias conquistas de Flamengo e Palmeiras, se percebe realmente que o futebol brasileiro deverá estar passando sua melhor fase, desde há praticamente 20 anos.

Aliás, bastará perceber pelas casas de apostas, como no Sportnet, que os times nacionais, mesmo para a próxima temporada, continuam sendo os claros favoritos para conquistarem as principais competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Sul-Americana. Mas será provável que esse domínio continue por muitos mais anos? O que fez com que o futebol brasileiro tenha conseguido se destacar de forma tão clara, face a países rivais, como é o caso do futebol argentino?

Crescimento da visibilidade do Brasileirão foi decisivo

Nesse momento, os Campeonatos de futebol que conseguem atrair mais torcedores e amantes do futebol, mais vão conseguir lucrar. Isso porque, como é o caso dos principais sites de apostas, se percebe que há um elevado investimento nos times profissionais. Ao ponto de que, no orçamento da maioria dos times da Série A do Brasileirão, suas receitas com parcerias e propagandas de sites de apostas ou de cassino online têm um impacto positivo imenso.

Isso só acontece porque, de fato, e como até está comprovado pelo número de torcedores registrados nas arquibancadas assistindo aos jogos, o Brasileirão está mais popular do que nunca. Claramente que o surgimento de muito talento jovem, atração de jogadores de classe mundial veteranos e ainda de grandes técnicos do futebol mundial são todos eles elementos que fazem com que até amantes do futebol estrangeiros tenham um real interesse em poderem acompanhar de perto o Brasileirão, mas também a própria Copa Libertadores.

Seleção brasileira é das que mais beneficia com essa hegemonia

Algo que ficou mais do que evidente, não só no favoritismo da Copa do Mundo, mas também do jeito com que a seleção brasileira se conseguiu qualificar, não restam dúvidas que esse talento e qualidade do Brasil tem muito por base a excelente formação futebolística apresentada pelos maiores times nacionais. Como é evidente tal requer que os próprios times brasileiros continuem produzindo talento a esse nível. Apenas desse jeito será realmente possível avançar e prosseguir com as novas gerações.

De momento, mesmo com a saída de Neymar próxima de poder acontecer (o próprio garantiu que essa seria última Copa do Mundo), realmente os times brasileiros serão os grandes responsáveis para que o futebol nacional continue forte e produzindo craques nos grandes palcos. Em termos de talento, até avaliando pelo interesse gerado pelo Brasileirão, poucas são as Ligas que conseguem competir de igual para igual.

Times argentinos vão conseguir se recuperar e rivalizar?

Historicamente, os times argentinos são as grandes ameaças ao domínio do futebol brasileiro. Porém, sobretudo devido a dificuldades financeiras e questões quanto à força de sua moeda e economia, a capacidade de resposta não tem sido a mesma. Contudo, poderá este ser uma questão de ciclo, pelo que gigantes como o Boca Juniors ou River Plate poderão já estar se recuperando.

Não restam ainda dúvidas que os grandes rivais, mesmo de times brasileiros, são os que acabam dando cor a esse esporte rei na América Latina. As grandes histórias e conquistas se escrevem por grandes jogos e competitividade até ao final, pelo que para o futebol brasileiro se manter competitivo, também irá necessitar de rivais à sua altura. Quem não se recorda de como Mbappé considerou que os jogadores brasileiros poderiam não estar tão bem preparados para a Copa do Mundo, porque não estavam jogando mais contra seleções europeias?