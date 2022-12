Reprodução/Twitter CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma homenagem pouco depois do anúncio da morte de Pelé, nesta quinta-feira (29).

No Twitter, a CBf postou uma imagem do Rei comemorando um gol pela Seleção, e a inscrição “Eterno” Edson Arantes do Nascimento. Logo abaixo o ano de seu nascimento, 1940. Mas onde normalmente estaria o ano da morte, a CBF colocou um símbolo que representa o infinito, ou eterno.