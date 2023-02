Um momento da Copa do Nordeste viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Em duelo entre Sergipe e Atlético de Alagoinhas – vitória dos sergipanos por 4 a 0 -, o atacante Igor Bahia invadiu a arquibancada e comemorou ao lado da torcida seu primeiro gol na partida. O momento foi registrado pelas redes sociais do clube. Ele pulou as grades e caiu nos braços dos torcedores. Ganhou amarelo.

Em casa, na Arena Batistão, o Sergipe conquistou sua primeira vitória na competição – após duas derrotas consecutivas, para CRB e Fortaleza. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Igor Bahia recebeu cruzamento da ponta-esquerda para abrir o marcador. Foi o primeiro gol da equipe na competição neste ano. Na comemoração, o atacante enlouqueceu de alegria, pulou a barreira de proteção na arquibancada e extravasou ao lado de sua torcida. Ele foi engolido pelos torcedores com a camisa do time e se perdeu nas imagens.

Aos 29 anos, Igor Bahia tem passagens por diversas equipes do futebol brasileiro. Na última temporada, ele defendeu o Anápolis, de Goiás, e o Juventus da Mooca. O atacante está no Sergipe desde o início de 2023 e soma dois gols em seus seis primeiros jogos.

Além dele, André Penalva, Afonso e Diego Aragão ampliaram a vitória e goleada do Sergipe pela Copa do Nordeste. Após abrir quatro gols de vantagem, a equipe ainda teve a expulsão do zagueiro Pablo Ricardo, aos 20 minutos do segundo tempo.