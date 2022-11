XV de Novembro comemora o título (Crédito: Divulgação)

O XV de Novembro é campeão da Liga de Colombo 2022 — liga amadora de futebol. O título foi conquistado em uma campanha invicta e terminou com vitória sobre EC Gralha Azul, último sábado (dia 26), no Estádio do Atuba, por 4 a 0. O placar agregado da final foi 5 a 0 — na partida de ida das finais, o XV de Novembro venceu por 1 a 0 no Estádio do Rio Verde. É o quinto título da Liga conquistado pelo clube.

No segundo e decisivo jogo da final, o XV de Novembro jogou em casa e abriu o placar já aos 8 minutos, em lance primoroso do meia Patrick, que colocou o veloz Jhonatan cara a cara com Pantera. Ele bateu cruzado e fez 1 a 0.

O XV de Novembro ampliou para 2 a 0 aos 16 minutos, em cobrança de falta perfeita de Alexandre Souza, o Taxinha, irmão do ex-jogador Alex (ex-Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahce e seleção brasileira). O próprio Alex postou no Instagram o vídeo com o golaço do irmão.

O Gralha precisava sair pro jogo, e isto criava muitos espaços para o trabalho dos meias e volantes do XV. Em nova jogada pelo meio, Leomar recebeu e deu uma assistência para Jhonatan, que novamente ganhou da zaga em velocidade e deslocou o goleiro Pantera com um leve toque, ainda antes dos 30 minutos. Com 3 a 0 no placar, o XV não diminuiu seu ritmo: ainda teve um gol anulado assinalado por Leomar, colocou uma bola na trave em jogada de Patrick e criou outras chances claras de ampliar.

Alexandre Taxinha comemora o título (Crédito: Arquivo pessoal/Alexandre Taxinha)

Na etapa final, o XV manteve o controle do jogo e não permitiu ações ofensivas do Gralha Azul. O visitante teve uma grande chance de gol, mas parou nas mãos do seguro goleiro Matheus.

A torcida passou a pedir a entrada do ídolo Iaia “do Fuzil”, que foi a campo no lugar de Cleyton. E foi dele o quarto gol. Após o apito final, a torcida invadiu o campo e comemorou o pentacampeonato invicto.

O XV de Novembro jogou com: Matheus; Gustavo, Taxinha (Thiago), Emerson e Xuxinha; Guiga (Alex), Xuxu e Patrick (Deivão); Jhonatan (Juninho Catarina), Leomar e Cleyton (Iaia).

Também participaram: Rafael, Murilo, Tárta e Digue

Comissão Técnica do XV: Gabriel Pereira (diretor técnico), Ada Paixão (técnico), Vitinho (preparador físico) e João Paulo (massagista e roupeiro)

CAMPANHA DO TÍTULO

Imperial 1×1 XV de Novembro

XV de Novembro 3×0 Rosário Central

XV de Novembro 0x0 União Guaraituba

Ana Terra 0x3 XV de Novembro

Colombo 1×1 XV de Novembro

XV de Novembro 2×0 Adesp

XV de Novembro 4×0 Rosário Central

Gralha Azul 0x1 XV de Novembro

XV de Novembro 4×0 Gralha Azul

Jogos: 9

Pontos: 21

Vitórias: 6

Empates: 3

Derrotas: 0

Gols pró: 19

Gols contra: 2

Vice: Gralha Azul

3º colocado: Imperial

4º colocado: Rosário Central