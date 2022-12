Foto: FIFPRO

Em 11 de dezembro de 2022, foi divulgado na imprensa internacional uma matéria que chocou o mundo.

A matéria dizia que um jogador de futebol iraniano, chamado Amir Nasr-Azadani, estava correndo perigo de execução por ter defendido os direitos das mulheres.

A história relata que o sistema judicial do Irã está planejando enforcá-lo por um crime que, no país, é chamado de “moharebeh” – que traduzido livremente para o português significa “travar uma guerra contra Deus”.

De acordo com as leis do Irã, vagamente definidas como o termo é, o crime de “moharebeh” acarreta uma sentença de morte.

O relatório deixou o mundo do futebol em choque e gerou apoio ao jogador vindo de todo o mundo.

Em 13 de dezembro, a FIFPRO, associação internacional de jogadores de futebol, twittou um comunicado expressando solidariedade ao jogador e pedindo a revogação de sua sentença.

De acordo com a Al Jazeera, altos funcionários do judiciário do Irã negaram que qualquer sentença tenha sido proferida neste caso.

A seguir, conheça quem é Nasr-Azadani, a razão por trás de sua sentença e o clima que existe hoje entre os esportistas no Irã.

Quem é Amir Nasr-Azadani?

Nascido em 1996 na cidade de Isfahan, no centro do Irã, o jovem Amir começou a jogar futebol nas equipes juvenis da potência local Sepahan SC.

O seu desempenho logo faria com que ele fosse selecionado para as seleções juvenis do Irã, representando seu país em vários níveis do futebol juvenil.

O seu desempenho logo faria com que ele fosse selecionado para as seleções juvenis do Irã, representando seu país em vários níveis do futebol juvenil.

Em 2014, Nasr-Azadani ingressou no time de Teerã Rah-Ahan, jogando pela primeira vez na Premier League do Irã.

Ele ingressou no Tractor SC um ano depois, exercendo seu talento em um dos principais clubes do Irã até 2018, quando sofreu uma lesão no ACL que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Ele ressurgirá na segunda divisão do Irã, embora sua carreira tenha sido prejudicada por uma série de lesões.

Atualmente, aos 26 anos, Nasr-Azadani estava voltando à sua melhor forma quando foi preso pelas autoridades iranianas.

Por que Azadani enfrenta a execução?

Em 17 de novembro, as autoridades iranianas anunciaram a morte do coronel Esmael Cheraghi devido à violência que eclodiu durante os protestos em andamento.

Três dias depois, as autoridades divulgaram um vídeo mostrando três “confissões” assumindo a culpa pela morte do Coronel.

Embora não tenham revelado os nomes dos acusados de matar Cheraghi, um dos três que “confessaram” tinha uma forte semelhança com Nasr-Azadani.

A prisão de Nasr-Azadani foi confirmada alguns dias depois pelo ex-diretor de seu clube de futebol, que postou uma homenagem a ele no Instagram.

A família do jogador de futebol foi ameaçada pelas forças de segurança, que os alertaram para não “divulgar a notícia de sua prisão” ou Nasr-Azadani enfrentaria a “punição mais severa possível”.

A família não conseguiu escolher um advogado e foi informada da sentença de morte no início de dezembro.

De acordo com que algumas fontes afirmaram a veículos de comunicação da imprensa internacional, Nasr-Azadani esteve presente em alguns protestos em todo o país em defesa dos direitos das mulheres, mas ele nunca esteve presente na área onde o coronel foi morto.

E até mesmo a sua presença nos protestos foi curta e limitou-se a entoar palavras de ordem por algumas poucas horas.

Como o mundo reagiu a esta notícia?

Juntamente com a forte declaração da FIFPRO, pessoas de toda a fraternidade do futebol expressaram seu apoio a Amir Nasr-Azadani.

A lenda do futebol inglês e atual apresentador Gary Linekar twittou “meu Deus do céu. Isso é horrível”.

O ex-atacante do Mônaco, Atlético de Madrid e Manchester United, Radmel, twittou em espanhol: “isso é inaceitável. Todos por Amir Nasr-Azadani”.

No Irã, a lenda do futebol Ali Karimi pediu ao governo que revogue a execução de Amir.

Outros jogadores da liga nacional também levantaram a voz em apoio ao jogador.

No entanto, notavelmente, nenhum jogador da seleção iraniana para a Copa do Mundo reagiu abertamente a esta notícia, apenas com o goleiro Alireza Biranvand indo mais longe ao pedir que a execução fosse interrompida, mas sem citar especificamente o nome de Nasr-Azadani.

Atletas sob pressão no Irã

Em meio aos protestos relacionados ao hijab no Irã, Nasr-Azadani não é o primeiro atleta a ser perseguido pelo regime iraniano.

Em outubro, o goleiro Mohammad Ghaemifar, de 22 anos, foi morto a tiros pelas forças de segurança.

Os jogadores de futebol Kaveh Rezaei, Parviz Broumand e Voria Ghafouri foram presos durante protestos.

Até mesmo lendas como Ali Karimi, apelidado de “Maradona asiático”, e o maior artilheiro de todos os tempos do Irã, Ali Daei, enfrentaram a ira do regime, com Karimi em exílio autoimposto e os negócios de Daei sendo confiscados devido ao seu apoio vocal aos manifestantes.