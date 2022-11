Divulgação/Global Vita Sports

As ruas da capital paranaense serão cenário de 10 mil atletas que participarão da Maratona de Curitiba Rumo 2022 neste domingo (20). A tradicional prova do calendário de corridas do Brasil é a maratona brasileira com a maior premiação em dinheiro neste ano. São R$ 192 mil em prêmios, sendo R$ 40 mil aos campeões masculino e feminino nos 42 km, que reúne a maior parte dos inscritos e também nomes de ponta do atletismo nacional, com atletas que representaram o Brasil em Olimpíadas e campeões de outras maratonas realizadas neste ano. Com corredores de 13 países, o evento também terá provas de 21 km, 10 km e 5 km.

A programação oficial da Maratona de Curitiba Rumo 2022 começa nesta quinta-fera (17), com a abertura da Expo Maratona no Museu Oscar Niemeyer. No dia da abertura(17) e na sexta-feira (18) o espaço funciona das 10h às 20h e no sábado (19) das 9h às 17h. A estimativa é que nestes três dias mais de 30 mil pessoas passem pelo local. A Expo Maratona sedia a retirada de kit pelos atletas inscritos e experiências no segmento de corrida. Durante o período,,o MON, um dos ícones do turismo de Curitiba, contará com mais de 20 horas de atrações de palco, com bandas e talks sobre o universo da corrida. No local também serão instaladas diversas ativações de patrocinadores e cerca de 30 expositores com produtos e serviços para os corredores,, entre eles artigos esportivos, óculos, cosméticos e acessórios eletrônicos, espaço kids e zona gastronômica Hard Rock Café.

Já o domingo (20) será de desafio, superação e experiências inesquecíveis junto aos 10 mil atletas inscritos. As largadas começam às 4h50 e vão até as 5h30, em diferentes categorias e nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. A Praça Nossa Senhora da Salete é o local da largada de todas as provas e também abriga a Arena da Maratona de Curitiba Rumo 2022. O público poderá acompanhar toda a prova no local, com transmissão ao vivo em telão. A partir do momento que os primeiros atletas cruzarem a linha de chegada, o espaço contará com mais de quatro horas de programação musical, com bandas no palco principal, ativações de patrocinadores, zonas de convivência e espaços temáticos.

“A Maratona de Curitiba Rumo 2022 é muito mais do que uma competição esportiva, é um movimento que usa do esporte como ferramenta para promover a saúde e o entretenimento, conectando os atletas, seus familiares, o ecossistema do running e toda a cidade à uma plataforma completa de experiências inesquecíveis.” afirma Arthur Trauczynski, diretor da Global Vita Sports, empresa realizadora do evento ao lado da Associação Pro Correr de incentivo ao esporte.

O compromisso com a sustentabilidade e políticas de ESG também fazem parte do DNA da organização. Com o apoio da Kapersul Waste Management, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 é um evento que conta com o “Selo Aterro Zero” por sua gestão de resíduos sólidos. O certificado é a garantia de que a organização do evento faz corretamente a coleta e destinação de todos os resíduos gerados por sua operação, sem destinar uma única grama de lixo para aterros sanitários.

Maratona, a prova principal

Entre os 10 mil inscritos na Maratona de Curitiba Rumo 2022, 32% dos atletas estarão na prova de 42 km, enquanto 30% participarão da meia maratona e 38% se dividem entre as provas de 10 km e 5 km. O percurso com 42,195 km – aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) – vai passar por 22 bairros da capital paranaense. Além de pontos turísticos, como o Jardim Botânico e parques da cidade, estarão espalhadas ao longo do trajeto bandas Hard Rock, ativações motivacionais aos participantes e mais de 20 postos de hidratação e suporte.

Com premiação de R$ 40 mil aos campeões da maratona masculina e feminina, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 contará com grandes nomes do atletismo nacional que buscam o lugar mais alto do pódio e a mais alta premiação em maratona neste ano no Brasil. Na elite feminina estão Janaína Santana, duas vezes campeã e atual recordista da Maratona de Floripa, Conceição de Maria Carvalho Oliveira, que já foi campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre e também Elisângela Ferreira de Oliveira, Jaciane Araújo, Janaína Santana, Márcia da Silva Magalhães, Renata Moreno, Valquiria de Oliveira Weirich e a queniana Vivian Jeftanui.

A elite masculina da Maratona de Curitiba Rumo 2022 também promete muita disputa, que poderá ser acompanhada em transmissão ao vivo, com narração, pelo telão que estará na Praça Nossa Senhora da Salete. Entre eles, estão Altobeli Santos da Silva, que já representou o Brasil em Olimpíadas, Giovani dos Santos, hexacampeão seguido da Volta da Pampulha, entre 2012 e 2017, e Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio neste ano. O start list da elite masculina tem também: Alessandro Souza, Eder Uillian, Ederson Vilela Pereira, Edmilson dos Reis Santana, Edson Amaro Arruda dos Santos, Eliezer de Jesus Santos, Fabrício Gomes Santos Pancada, Flávio Carvalho Stumpf, Givaldo Araujo Sena, Jurandyr Couto, Maicon Douglas da Silva Mancuso, Patrick Gularte Vieira, Raimundo Nonato Pereira da Silva, Samuel Ribeiro, Vagner da Silva Noronha, Vestus Cheboi e Wellington Bezerra Da Silva.

Largadas e percursos

Do total de atletas participantes das quatro provas, 58% são homens e 42% são mulheres. E a primeira largada é da elite feminina. As atletas, junto com cadeirantes e demais ACDs, largam às 4h50 de domingo (20) do pórtico na arena da Maratona de Curitiba Rumo 2022, montada na Praça Nossa Senhora da Salete. Para as 5h está marcada a segunda largada da maratona, para atletas de elite e geral, divididos em pelotões conforme ritmo. Também às 5h, no mesmo local, começa a prova de 21 km. Já as corridas de 5 km e 10 km, que têm percursos diferentes, começam às 5h30.

Uma das novidades da Maratona de Curitiba Rumo 2022 é a mudança no percurso dos 42 km. A passagem pelos arredores do Palácio Iguaçu e do Museu Oscar Niemeyer, nesta edição, fazem parte dos quatro quilômetros finais. Após largarem, os atletas passam pelo Passeio Público e Praça da Espanha nos primeiros quilômetros e percorrem o bairro Pinheirinho até completarem a metade da prova na Praça Afonso Botelho. Já no km 35, os maratonistas passam pelo Jardim Botânico. A região do Centro Cívico, que reúne pontos turísticos da cidade, estará nos quilômetros finais. Nos últimos metros, os corredores recebem incentivo do público, que acompanha toda a prova na Arena, até cruzarem a desejada linha de chegada.

O percurso dos 21 km é o mesmo da primeira metade da maratona. Por isso, a linha de chegada da meia maratona estará na Praça Afonso Botelho. O local terá espaço recovery e também quatro horas de programação musical. Os atletas que quiserem retornar à Arena na Praça Nossa Senhora da Salete podem usar o transporte oferecido pela organização. Nos 10 km, os atletas encaram trechos pelas avenidas Mateus Leme e Cândido de Abreu, com passagem no entorno do Bosque Papa João Paulo II e ruas do Centro Cívico. Já a prova de 5 km contempla o Centro Cívico e seu entorno, com trajeto parecido com os quilômetros finais da maratona.

Ao todo, mais de 1300 pessoas estarão envolvidas na organização da Maratona de Curitiba Rumo 2022 para dar todo o suporte aos atletas. Além disso, são 45 veículos de suporte operacional, entre caminhões, carros e motos, e mais 10 batedores. Os atletas terão à disposição 23 pontos de suporte com hidratação.

Retirada de kits na Expo

Além de um dos pontos emblemáticos no percurso das corridas, o Museu Oscar Niemeyer sedia a Expo Maratona. O espaço temático montado no também conhecido Museu do Olho estará aberto das 10h às 20h na quinta (18) e sexta-feira (19), e das 9h às 17h no sábado (19) para que os inscritos retirem o kit atleta. Com entrada gratuita, a Expo vai receber mais de 30 mil pessoas e oferecer uma vasta programação.

Ao longo dos três dias da Expo Maratona de Curitiba Rumo 2022, uma vasta programação e uma série de experiências estarão disponíveis ao público. O festival esportivo no interior do museu prevê mais de 15 horas de programação musical e contará com palestras e talks sobre o universo da corrida, com nomes nacionais e locais relevantes da modalidade. O local oferece atrativos para famílias, com zona gastronômica Hard Rock Café e espaço kids.

Além de ativações de patrocinadores, mais de 30 expositores estarão na Expo. Entre eles estão: Loja Oficial da Maratona de Curitiba, Loja da Global Vita, Lounge do atleta, Corrida No Ar, Mania de Corrida, Hard Rock Café, Procorrer, Sou Dobro, Gumm, Menoti Porta Medalhas, Top Run, Agile Performance, Handz, JF Sun, Bula Verdde, Replayers, Tribo do Esporte, Fotop e INC.

Sobre a Maratona de Curitiba Rumo 2022

A primeira edição do evento aconteceu em 1997. Desde então, é realizado no terceiro final de semana do mês de novembro. Com um percurso técnico, subidas longas e suaves, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 percorre 22 bairros da capital paranaense e passa por alguns dos principais pontos turísticos. O evento tem o apoio institucional da Prefeitura de Curitiba, naming rights da Rumo Logística, patrocínios de Compass Gás e Energia, NotMilk High Protein, Volkswagen Barigui, Shopping Curitiba e Hard Rock Café Curitiba, marcas parceiras de Shell Box, Pinati, Kapersul Waste Management e TJPR, promoção da Transamérica e realização e organização da Global Vita Sports e Associação Pro Correr.

Vivendo a Maratona antes da Maratona

Antes mesmo da abertura dos portões da Expo Maratona, nos três finais de semana que antecederam a prova, em parceria com o Hard Rock Café Curitiba, a organização do evento promoveu três grandes encontros da Maratona Running Crew, uma experiência gratuita com infra estrutura de suporte, treinamentos e experiências que envolveu mais de 500 participantes no período.

Números da Maratona de Curitiba Rumo 2022

Atletas

58% Homens

42% Mulheres

Distâncias

42 km: 32%

21 km: 30%

5 km e 10 km: 38%

Estados:

80% Paraná

8% São Paulo

5% Santa Catarina

7% Outros

Países:

Brasil, Afeganistão, Alemanha, Argentina, Belize, Chile, Comores, Ilhas Marianas do Norte, Paraguai, Peru, Quênia, Uruguai, Zimbabwe

Faixa etária:

4% – até 24 anos

11% – 25 a 30 anos

20% – 31 a 36 anos

23% – 37 a 42 anos

18% – 43 a 48 anos

13% – 49 a 54 anos

11% – mais de 55 anos:

Operação

Mais de 1300 pessoas (staffs) envolvidos na organização

Mais de 20 Horas de programação musical

21 postos de suporte – operação de hidratação

Suporte operacional

5 caminhões

16 carros

24 motos

10 batedores

Suporte médico

12 leitos médicos na Arena

10 ambulâncias

8 motos para primeiro socorro no percurso

Arena Nossa Senhora de Salete

Mais de 4 horas de programação musical com bandas no palco principal.

Transmissão simultânea do evento em telão na arena. Cinco horas de duração no Canal Corrida No Ar e no telão principal da arena, com a narração de Sérgio Rocha e Cleimar Rodrigo Tomazelli.

Ativações patrocinadores.

Espaço VIP.

Múltiplos Lounges e zonas de convivência.

Espaços Recovery

Serviço Maratona de Curitiba Rumo 2022

Data: 20 de novembro

Distâncias: 42 km, 21 km, 10 km e 5 km

Mais informações: www.maratonadecuritiba.com.br

Realização e Organização: Associação Pro Correr e Global Vita Sports

Patrocínio Oficial: Rumo Logística, Compass Gás e Energia, NotMilk High Protein, Volkswagen Bariguí, Shopping Curitiba e Hard Rock Café Curitiba

Marcas parceiras: Shell Box, Pinati, Kapersul Waste Management e TJPR

Promoção: Transamérica

Apoio Institucional: Prefeitura de Curitiba