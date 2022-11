Divulgação/Global Vita Sports

Maratona brasileira com a maior premiação em dinheiro neste ano, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 vai contar com nomes de ponta do atletismo nacional na prova principal no dia 20 de novembro. Entre eles estão Franck Caldeira, atletas que defenderam o Brasil em Olimpíadas e campeões de outras maratonas neste ano. O evento na capital paranaense distribui R$ 192 mil em premiação e entra na reta final de inscrições para as provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. São esperados 10 mil atletas do Brasil e do exterior, distribuídos em todas as distâncias, além de um fluxo superior a 30 mil pessoas nos três dias da Expo Maratona no Museu Oscar Niemeyer.

As inscrições para uma das mais tradicionais corridas de rua do país podem ser feitas pelo site www.maratonadecuritiba.com.br até 7 de novembro. São quatro modalidades de kit para todas as distâncias. Já no lote final, as inscrições têm valores a partir de R$ 135,00 para as distâncias de 42 km e 21 km e de R$ 125,00 para as provas de 10 km e 5 km.

Dos R$ 192 mil que serão distribuídos na premiação da Maratona de Curitiba Rumo 2022, serão R$ 40 mil para cada um dos campeões da prova masculina e feminina dos 42,195 km. Um atrativo e tanto para atletas de elite.

Entre as mulheres, a largada da elite tem confirmada a participação de Janaína Santana, duas vezes campeã e atual recordista da Maratona de Floripa. Conceição de Maria Carvalho Oliveira, que já foi campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre, também está no start list da prova. A elite feminina conta ainda com atletas que têm subido ao pódio em provas relevantes nesta temporada. Entre elas estão Valquiria de Oliveira Weirich, Renata Moreno, Márcia da Silva Magalhães e a queniana Vivian Jeftanui.

A elite masculina da Maratona de Curitiba Rumo 2022 promete muita disputa. Entre os confirmados está Franck Caldeira de Almeida, ouro na maratona do Pan no Rio (2007) e vencedor de provas importantes, como a Volta da Pampulha. Atleta com duas participações em olimpíadas nos 3 mil metros com obstáculos e campeão do Pan Lima-2019 nesta prova, Altobeli Santos da Silva é outro que busca o título na capital do Paraná. Além deles, a prova principal terá Giovani dos Santos, hexacampeão seguido da Volta da Pampulha, entre 2012 e 2017, e com bons resultados em meias maratonas neste ano.

“A alta premiação especificamente para a maratona, sem dúvidas, é um grande atrativo para atletas de ponta e reconhecidos pelo público. Somado a isso, temos toda a tradição da Maratona de Curitiba no calendário de corridas de rua do Brasil, um evento reconhecido pelo alto nível e qualidade na organização. A edição de 2022 chega renovada com experiências que vão muito além das provas”, afirma Arthur Trauczynski, diretor da Global Vita Sports, empresa realizadora do evento ao lado da Associação Pro Correr de incentivo ao esporte.

Com esse novo posicionamento, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 atrai também atletas de elite que buscam mais uma conquista para fechar com chave de ouro a temporada. O start list masculino conta ainda com Fabrício Gomes dos Santos Pancada, atual campeão da Maratona de Floripa, Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio neste ano, e Samuel Ribeiro, vencedor da SP City Marathon 2022.

Percursos por Curitiba

Um dos grandes destaques da Maratona de Curitiba Rumo 2022 é a mudança no percurso dos 42 km. A passagem pelos arredores do Palácio Iguaçu e do Museu Oscar Niemeyer, em 2022, farão parte dos quatro quilômetros finais, e não mais no início, como em edições anteriores. Na prova principal, a largada e chegada será na Praça Nossa Senhora da Salete, no pórtico em frente ao prédio da Prefeitura de Curitiba.

Após largarem, os atletas passam pelo Passeio Público e Praça da Espanha nos primeiros quilômetros e percorrem o bairro Pinheirinho até completarem a metade da prova nos arredores do estádio do Athletico Paranaense, a Arena da Baixada. O emblemático Jardim Botânico estará no km 35 do trajeto e os atletas passarão ainda pelos arredores dos estádios Durival Britto e Silva, do Paraná Clube, e o Couto Pereira, sede do Coritiba, antes de entrarem na região do Centro Cívico e alcançarem a linha de chegada.

O percurso dos 21 km é o mesmo da primeira metade da maratona. Por isso, a linha de chegada da meia maratona estará na Praça Afonso Botelho. Todos os atletas terão transporte até a arena na Praça Nossa Senhora da Salete, caso queiram retornar à largada, incluído na inscrição. Nos 10 km, os atletas encaram trechos pelas avenidas Mateus Leme e Cândido de Abreu, com passagem no entorno do Bosque Papa João Paulo II e ruas do Centro Cívico. Já a prova de 5 km contempla o Centro Cívico e seu entorno, muito parecido aos quilômetros finais da maratona.

Expo no Museu Oscar Niemeyer

Além de um dos pontos emblemáticos dos percursos, o Museu Oscar Niemeyer vai sediar a Expo Maratona. No local de retirada de kits pelos atletas, os apaixonados pela corrida terão contato com diversas atrações e experiências nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Entre elas estão palestras, ativações de marcas, venda de produtos do segmento running e um ambiente gastronômico. A estimativa é que mais de 30 mil pessoas passem pela feira esportiva nos três dias.

Atletas de elite nos 42 km da Maratona de Curitiba Rumo 2022

Feminino: Conceição de Maria Carvalho Oliveira, Márcia da Silva Magalhães, Marlei Eunice Willers, Janaína Santana, Renata Moreno, Valquiria de Oliveira Weirich e Vivian Jeftanui.

Masculino: Alessandro Souza, Altobeli Santos da Silva, Ederson Vilela Pereira, Eliezer de Jesus Santos, Éder Uillian, Fabrício Gomes Santos Pancada, Flávio Carvalho Stumpf, Franck Caldeira De Almeida, Giovani dos Santos, Givaldo Araujo Sena, Jurandyr Couto, Justino Pedro da Silva, Maicon Douglas da Silva Mancuso, Raimundo Nonato Pereira da Silva, Robson Pereira De Lima, Samuel Ribeiro, Vagner da Silva Noronha, Vestus Cheboi e Wellington Bezerra da Silva.

Sobre a Maratona de Curitiba Rumo 2022

A primeira edição do evento aconteceu em 1997. Desde então, é realizado no terceiro final de semana do mês de novembro. Com um percurso técnico, subidas longas e suaves, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 percorre 22 bairros da capital paranaense e passa por alguns dos principais pontos turísticos. O evento tem o apoio institucional da Prefeitura de Curitiba, naming right da Rumo Logística, patrocínios de Compass Gás e Energia, NotMilk High Protein, Volkswagen Barigui, Shopping Curitiba e Hard Rock Café Curitiba, Pinati como marca parceira, promoção da Transamérica e realização e organização da Global Vita Sports e Associação Pro Correr.

Serviços:

Maratona de Curitiba

Data: 20 de novembro

Distâncias: 42 km, 21 km, 10 km e 5 km

Inscrições e mais informações: www.maratonadecuritiba.com.br

Realização e Organização: Associação Pro Correr e Global Vita Sports

Patrocínio Oficial: Rumo Logística, Compass Gás e Energia, NotMilk High Protein, Volkswagen Bariguí, Shopping Curitiba e Hard Rock Café Curitiba

Marca Parceira: Pinati

Promoção: Transamérica

Apoio Institucional: Prefeitura de Curitiba