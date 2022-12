Foto: reprodução/Fifa.com

Quando se trata de determinar quem foi o maior jogador de futebol da história, vários nomes de super estrelas globais vêm à mente: Pelé, Cruyff, Eusebio, Di Stefano, Ronaldo…

E não há dúvida de que a Argentina forneceu dois jogadores para acrescentar à lista de maiores artilheiros da Copa do Mundo: Lionel Messi e Diego Maradona.

Eles jogaram em épocas diferentes, em campos muito diferentes e com regras bastante adaptadas. No entanto, em campo, ambos mostraram sua genialidade.

A questão que nunca será totalmente respondida, é claro, é quem é o maior entre os dois.

No entanto, já há quem diga que Lionel Messi superou Diego Maradona como o maior jogador de todos os tempos depois de finalmente vencer a Copa do Mundo.

Isso, pelo menos, é o que muitos apostadores do strafe.com e fãs de futebol do mundo todo têm dito após verem Messi guiar a Argentina à vitória sobre a França na final da Copa do Mundo mais épica de todos os tempos na tarde do domingo do dia 18 de dezembro.

O ex-atacante da Inglaterra, Lineker, é uma dessas pessoas. Ele sabe tudo sobre o brilhantismo de Maradona, tendo jogado contra ele nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

Com a ajuda do infame gol da “Mão de Deus” de Maradona, a Albiceleste derrotou os Três Leões naquela partida e acabou conquistando o troféu.

Levaria mais 36 anos até que a Argentina – por meio de seu capitão Messi – levantasse o cobiçado prêmio novamente.

Depois de assistir Messi coroar sua carreira icônica ao se tornar um campeão mundial, Lineker admitiu que o sucesso do jogador de 35 anos no jogo por um período tão longo significava que ele deveria ser visto como “um jogador melhor que Maradona”.

“Nunca pensei que veria um jogador melhor do que Diego Maradona e é um pouco injusto compará-los porque eles jogaram em épocas diferentes”, disse Lineker.

“Mas acho que Messi fez isso pelo que conquistou agora e por sua longevidade”, continuou.

“Diego por sete, oito, nove, talvez dez anos até foi tão parecido, mas ele [Messi] fez isso por quase duas décadas. Sete Bolas de Ouro também. Ele fez os dois em seus 30 e poucos anos, os dois grandes – a Copa América e a Copa do Mundo”, disse ainda.

Estatísticas

Ambos os homens, é claro, agora têm uma medalha de campeão da Copa do Mundo em seu currículo, mas como seus outros números se comparam?

Quando se trata de estatísticas na batalha das duas lendas, após o triunfo da Argentina na Copa do Mundo, o Messi é, mesmo, o vencedor.

Seja porque, na visão de muitos, o atleta parece ter incorporado o “espírito” de Maradona nas suas atuações, ou porque simplesmente ele fez por merecer.

Uma contagem exata de gols e partidas de Maradona – que infelizmente faleceu em novembro de 2020 – é objeto de disputa, mas o que é inegável é que Messi o derrotou com folga em ambos os departamentos.

A proporção de Lionel de 672 gols em 778 partidas durante 17 anos gloriosos no Barcelona o deixa praticamente intocável nessas apostas.

É uma história semelhante quando se trata de suas estatísticas para a Argentina. Maradona balançou a rede em 34 ocasiões pelo seu país durante uma carreira de 91 internacionalizações, o que significa que marcou um gol a cada três partidas.

Messi, por sua vez, tem 172 partidas pela seleção, com 98 gols marcados. Nesse ritmo, a estrela do Paris Saint-Germain está marcando um gol internacional mais de uma vez a cada dois jogos.

Em termos de troféus a nível de clubes, Messi acumulou 39 contra apenas 11 de Maradona. Lionel também levou a Argentina ao triunfo na última Copa América, um prêmio que Maradona nunca conseguiu ganhar.

Notoriamente, Messi é o único homem na história a ganhar sete prêmios Ballon d’Or. No entanto, Maradona também não pode competir nesse aspecto, já que o prêmio só estava disponível para jogadores europeus que jogaram na Europa até 1995.

A organização também revisou hipoteticamente a lista de vencedores da Bola de Ouro em um mundo onde jogadores não europeus sempre foram elegíveis em 2020, quando Maradona recebeu não oficialmente os prêmios de 1986 e 1990.

Nenhum dos itens acima, no entanto, é formalmente reconhecido nos livros de registro.

Naturalmente, os números brutos são apenas uma faceta do debate de qual dos dois foi o maior de todos os tempos.

Trata-se de uma questão puramente subjetiva e, como tal, nunca teremos uma resposta definitiva.

No que diz respeito ao maior jogador da história da Argentina, porém, a recente vitória de Messi na Copa do Mundo pode mesmo ter resolvido esse argumento.