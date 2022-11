A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu nesta quarta-feira (16), aos 62 anos, em São Paulo. Segundo informações preliminares, ela estava internada no hospital Sírio Libanês deste terça-feira (15), com complicações pulmonares. A morte foi confirmada pela irmã de Isabel, Inês, à produtora de cinema Paula Barreto.

Isabel foi a primeira grande estrela do vôlei feminino brasileiro. Era destaque na seleção brasileira nas Olimpíadas de 1980 (Moscou) e 1984 (Los Angeles) e foi a primeira jogadora brasileira a se transferir para uma equipe no exterior — foi para o Modena (Itália), em 1980. Depois, ela trocou as quadras pelo vôlei de praia, abrindo caminho no esporte. Em 1994, foi campeã mundial nas areias de Miami (EUA).

Isabel teve três filhos que fizeram carreira no vôlei. Maria Clara ganhou três medalhas em Mundiais de base, mas hoje está aposentada, aos 39 anos. Pedro Solberg foi campeão do circuito mundial de vôlei de praia em 2008 e faturou a medalha de bronze no Mundial de 2015. Carol Solberg faz dupla com Bárbara no vôlei de praia e ambas devem ir à Olimpíada de 2024, em Paris. Já Alison e Pilar, a filha mais velha de Isabel, não se destacaram no esporte.