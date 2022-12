Campeonato Paranaense (Crédito: Divulgação/Nsports)

Abrindo a temporada de 2023, entre os meses de janeiro e abril, acontece o Campeonato Paranaense. O torneio, que reúne os 12 melhores times de um dos estados mais tradicionais do futebol brasileiro, terá todos os duelos sendo exibidos pela NSports por meio do canal FutebolParanaense.TV, assim como aconteceu em 2022.

A plataforma disponibiliza dois lotes para os amantes do futebol paranaense adquirirem o pacote completo do torneio para a próxima temporada (lp.nsports.com.br/paranaense_23). A partir do dia 19 de dezembro até o dia 25, o valor da assinatura é de R$109,90. Após este período, a quantia passa para R$129,90. É importante ressaltar que não há mensalidade e o telespectador pode realizar o pagamento com Pix ou parcelado no cartão de crédito.

“É muito importante termos todos os jogos do campeonato dentro da plataforma. Conseguimos esse acordo pelo segundo ano consecutivo e isso nos possibilita evoluir em todos os aspectos, visando sempre o melhor para o torcedor, que terá acesso a um conteúdo de qualidade. Queremos, ao longo dessa jornada, passar emoção, informação e entretenimento”, destaca Guilherme Figueiredo, CEO da NSports.

Os torcedores do Coritiba também podem acompanhar de uma maneira especial a participação do time no Campeonato Paranaense 2023 pela TV Coxa Prime, o canal oficial da equipe, que é operado e gerido pela NSports. Caso os apaixonados pelo Coxa optem por assinar este pacote, terão acesso a narrações personalizadas do clube do seu coração e apenas aos jogos do Coritiba na competição, tanto em casa quanto fora do Couto Pereira. O valor desse pacote é de R$87,90 para sócio-torcedores e R$109,90 para não sócios.

Entre os 12 clubes participantes, além do Coritiba, atual vencedor da competição, destacam-se o Athletico, atual vice-campeão da Copa Libertadores; o Londrina, penúltimo time a erguer a taça; e o Maringá, segundo colocado em 2022. Na primeira fase, 11 rodadas definirão os classificados para as quartas de final e também decretarão o rebaixamento de duas agremiações.

