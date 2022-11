As casas de apostas tomaram conta do futebol brasileiro e a oferta de opções no país está cada vez maior. Presentes nas camisas dos times, nas placas de publicidade dos estádios e nos comerciais da televisão, as empresas do ramo passaram por uma verdadeira revolução nos últimos anos e agora precisam se reinventar para sobreviver em um cenário extremamente competitivo e em crescimento.

Variedade enorme de mercados, promoções especiais, como odds turbinadas para grandes eventos ou apostas grátis, patrocínios, parcerias com jogadores, jornalistas e influencers, e sorteios. As casas de apostas se utilizam de diversas ferramentas para atrair clientes para seus sites. Um artifício, porém, segue sendo, desde o início, um dos mais atraentes ao público que se interessa por apostas esportivas: os bônus de boas-vindas, que também passam por constantes transformações.

Mas o que é bônus de boas-vindas? É a quantia oferecida pela casa de apostas quando o jogador realiza seu cadastro no site. Oferecidos em quase todas as empresas do mercado, os bônus variam bastante de casa para casa e podem ser mais atrativos ou menos atrativos, dependendo dos termos e condições apresentados em cada site e do perfil de cada apostador.

Diante do número de casas de apostas no Brasil, é possível encontrar bônus de boas-vindas com muitas particularidades. Há opções com diferentes prazos de validades e rollover, bem como específicos para alguns métodos de pagamentos. Há ainda as apostas grátis, que são uma fração creditada imediatamente após o depósito, sem precisar movimentar nenhuma quantia no site. Nesse caso, o apostador, geralmente, se cadastra utilizando um código promocional de um parceiro da casa de apostas.

Como escolher um bônus de registro?

Depois de entender como funciona e descobrir diferentes formas de oferecer os bônus de boas-vindas, chegou a hora de optar por uma das opções. Vamos a alguns fatores fundamentais que devem ser analisados para a escolha.

• Rollover

É aquele valor que deve ser apostado para que o bônus seja desbloqueado. Ou seja, se você depositou 100 reais e o rollover for de 8x o valor depósito, será necessário realizar apostas que totalizem 800 reais. Quanto menor o rollover, mais fácil é para obter o bônus.

• Odds mínimas

Em alguns casos, as casas de apostas estabelecem uma odd mínima para contabilizar no rollover. Quanto mais baixa for a odd, maior é a probabilidade de o jogador acertar a aposta.

• Prazo de validade

Quanto maior o prazo de validade, maior é a possibilidade de o apostador cumprir o rollover e desbloquear o bônus. Esse fator pode ser fundamental para escolher o valor a ser depositado. Quanto maior o valor depositado, maior será o rollover. Se o prazo de validade for curto, pode ser que o apostador não consiga cumpri-lo a tempo.

Aqui no Bônus de Casas de Apostas você encontra dezenas de casas de apostas com bônus de registro para escolher e iniciar sua jornada nas apostas esportivas com aquela grana extra. Navegue pela homepage, compare as ofertas e confira as melhores opções de forma rápida e simples.