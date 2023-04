O Osasuna será o adversário de Barcelona ou Real Madrid na final da Copa do Rei. A equipe de Pamplona buscou um empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, em duelo decidido na prorrogação, nesta terça-feira, no Estádio San Mamés, casa do adversário, e conquistou a vitória no placar agregado da semifinal. No jogo de ida, venceu por 1 a 0 diante de sua torcida, por isso tinha a vantagem de avançar mesmo com a igualdade no placar.

O outro finalista será decidido nesta quarta-feira, quando será realizada mais uma edição do El Clássico, a partir das 16 horas (de Brasília), no Camp Nou. O Barcelona, que levou a melhor nos últimos três duelos com o Real, venceu o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, no Santiago Bernabéu.

Em desvantagem por causa do resultado do primeiro jogo, o Athletic Bilbao tentou assumir uma postura ofensiva, mas mostrou muitas limitações em suas investidas. De qualquer forma, depois de algumas tentativas entre finalizações truncadas ou sem pontaria, encontrou o caminho do gol na bola parada, aos 33 minutos, quando Inaki Williams cabeceou para a rede após cobrança de escanteio.

O segundo tempo foi marcado por mais esforço do Bilbao para matar o jogo e avançar direto do que por uma tentativa de reação do Osasuna. Nico Williams fez a bola tirar tinta do travessão, e Inigo Martinez forçou uma grande defesa do goleiro Herrera. No fim das contas, contudo, a rede não voltou a ser balançada e a decisão ficou para a prorrogação.

O tempo extra não foi de muitas oportunidades. O Athletic Bilbao começou melhor e quase marcou o segundo gol aos seis minutos, em um cabeceio de Mikel Vesga milagrosamente defendido por Herrera. Depois disso, o jogo ficou mais nervoso, com os dois times mostrando dificuldades na criação, até que, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, Pablo Ibanez marcou o gol da classificação do Osasuna.