Marcão (Crédito: Robson Mafra)

O Paraná Clube anunciou nessa sexta-feira (dia 30) o novo treinador para a temporada de 2023. Marcão, 47 anos, ex-zagueiro e lateral-esquerdo, vai comandar a equipe na segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2023, com início previsto para abril. O treinador já vai acompanhar de perto a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

“A expectativa é a melhor possível. Fico lisonjeado pelo interesse do Paraná Clube no meu trabalho. Sei da grandeza do clube. Sou de Curitiba e sei que esse momento não condiz com a história do Paraná”, disse o técnicoa, que iniciou sua carreira de jogador aos 12 anos na base do Colorado, um dos clubes que deram origem ao Paraná Clube.

O foco principal do trabalho do técnico Marcão é conquistar o acesso para a elite do futebol paranaense na disputa da segunda divisão do Campeonato Estadual que se inicia, segundo calendário da Federação Paranaense de Futebol (FPF), no dia 30 de abril. Essa conquista, inclusive, Marcão tem no seu currículo, já que colocou o Independente São-Joseense na primeira divisão em 2021.

“Estou feliz e motivado por fazer parte dessa reestruturação do Paraná. Vou trabalhar muito para alcançar o objetivo principal, que é voltar para a primeira divisão. Não adianta esconder: temos a obrigação de subir e vamos trabalhar muito para que esse objetivo seja alcançado”, emendou Marcão, que terminou 2022 como auxiliar-técnico de Alberto Valentim no CSA.

O presidente do Paraná Clube, Rubens Ferreira Silva, comentou sobre a contratação do técnico Marcão e ainda sobre os próximos passos da estruturação do departamento de futebol paranista para a próxima temporada.

“O Marcão aceitou participar do nosso projeto do departamento de futebol para 2023. As nossas ideias com as dele casaram bem e vamos juntos em busca dos objetivos. Em breve estaremos anunciando mais novidades sobre a estrutura do nosso departamento de futebol para o ano que vem”, finalizou o presidente.

Marcão estará presente em Santana de Parnaíba na próxima terça-feira (3) para acompanhar a estreia do Paraná Clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do SKA Brasil. Nos próximos dias, o presidente Rubens Ferreira Silva também deve anunciar os outros cargos que deverão ser ocupados no departamento de futebol paranista.

JOGADOR

Marcão começou na base do Colorado e do Coritiba. Como profissional, teve pouco espaço no clube do Alto da Glória e rodou por vários clubes. Começou a se destacar em 2003, pelo Juventude. Por indicação do técnico Mario Sergio (morto no acidente aéreo da Chapecoense), o Athletico contratou o lateral-esquerdo para 2004. Marcão virou zagueiro na metade de 2004, com a chegada do técnico Levir Culpi, que armava no Furacão no 3-5-2. Em 2005, foi um dos destaques da equipe na campanha do vice da Libertadores, ao lado de Fernandinho e Cocito.

Em 2006, foi negociado com o Kawasaki Frontale. Em seguida, passou três temporadas no Internacional e uma no Palmeiras. Terminou a carreira no Goiás, em 2011.

TÉCNICO

Marcão começou a carreira de técnico nos juniores do Athletico, em 2015. Trabalhou no CT do Caju até 2019. Em 2019 e 2020, foi treinador nas categorias de base da Chapecoense. Seu primeiro trabalho no profissional foi em 2021, no Independente São Joseense, conquistando o acesso à primeira divisão do Paranaense. Em 2022, comandou a equipe na elite do futebol paranaense e terminou a fase de classificação em oitavo lugar. Nas quartas de final, caiu diante do Operário.



MARCÃO

Nome completo: Marcos Alberto Skavinski

Apelido: Marcão

Idade: 47 anos

Clubes como técnico: Athletico, Chapecoense, Independente São-Joseense e CSA

Clubes como jogador: Colorado, Coritiba, Rio Branco-PR, Barra Velha, Atlético-MG, Matonense, São Caetano, Santo André, Juventude, Athletico, Kawasaki Frontale-JAP, Internacional, Palmeiras e Goiás