Alisson Taddei (Crédito: Divulgação/OFECoficial)

Após experiência europeia, onde atuou no NK Siroki Brijeg, da Bósnia, o meia-ponta Alisson Taddei, 25 anos, está de volta ao futebol brasileiro. Desta vez para defender a camisa do Operário nas disputas da próxima temporada.

Essa não será a primeira vez do atacante atuando no Estado. Antes de se aventurar na Europa, Taddei defendeu em 2022 o São Joseense no Campeonato Paranaense e, em seguida, o Paraná Clube na Série D do Campeonato Brasileiro.

No Paraná, Taddei teve poucas chances com o técnico Omar Feitosa – disputou cinco jogos na Série D (apenas um como titular), somando menos de 200 minutos em campo.

No Operário, Taddei vai trabalhar com o técnico Rafael Guanaes, que foi campeão paranaense de 2019 comandando os aspirantes do Athletico Paranaense. Depois do Estadual, o desafio será a Série C do Campeonato Brasileiro.

“É uma grande oportunidade. Estou encarando (essa chance) com todas as forças para fazer o meu melhor e juntos darmos a alegria que o Operário merece, pois sabemos da grandeza desse clube. Fiz uma bela campanha com a camisa do São Joseense, onde tive o prazer de enfrentar o Operário, então sei o nível do campeonato que é muito forte e visível para todos”, afirmou Taddei.

Sobre a passagem pela Europa, Taddei conta que tirou lições positivas que podem contribuir pelo seu crescimento como atleta profissional. “Com certeza, essa ida para fora do país me faz muito mais forte. Não foi a temporada que esperava, mas pude crescer mentalmente. Então cheguei preparado e estou disposto a aprender ainda mais para evoluir e ajudar o Operário nos objetivos traçados pelo clube”, contou.

Na última edição do estadual, Alisson Taddei foi um dos destaques do São Joseense naquela que foi a estreia do time na competição. O atacante foi o artilheiro da equipe de São José dos Pinhais na disputa com três gols marcados.