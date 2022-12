Omar Feitosa (Crédito: Robson Mafra)

O técnico Omar Feitosa, 55 anos, foi contratado pelo Iporá para a disputa do Campeonato Goiano 2023. Em 2022, ele comandou o Paraná Clube na Série D do Campeonato Brasileiro, com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas.

O Iporá terminou a fase de grupos do Campeonato Goiano 2022 com a quinta melhor campanha, atrás de Goiás, Anápolis, Vila Nova e Atlético-GO. Nas quartas de final, passou pelo Anápolis. Na semifinal, acabou eliminado pelo Goiás.

Na Série D de 2022, o Iporá terminou em sexto lugar entre os oitos integrantes do Grupo 5.

FEITOSA

Omar Feitosa possui licença A na CBF. Ele se destacou no início da carreira como auxiliar técnico do treinador Cuca. Nesse cargo, conquistou por duas vezes o Campeonato Brasileiro, em 2016 e 2018. E foi vice-campeão da Libertadores.

No Paraná Clube, Feitosa foi auxiliar técnico de Caio Júnior e de Cuca entre 2002 e 2003. Antes disso, trabalhou como preparador físico nas categorias de base do Colorado em 1988. No profissional, foi campeão paranaense em 1996 e em 1997 como preparador físico do Paraná Clube.

Como treinador, o primeiro trabalho foi no Brasília, em 2015.