Miguel Peres (à direita) e Neis (Crédito: Divulgação)

Jovem talento do Beach Tennis, o paranaense de Maringá, Miguel Peres, de 21 anos, atleta Heroe´s, conquistou, no último final de semana, dois títulos na etapa de Mossoró (RN) do circuito mundial de Beach Tennis com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Peres, atual 61º do mundo, faturou os canecos nos torneios BT 10 e BT 50 ao lado do gaúcho Fabrício Neis. No torneio BT 10 eles derrotaram na final Edmilson Bispo e Victor Melo por 6/2 6/4 e no BT 50 derrotaram Felipe Novello e Diego Cadete por 6/1 7/6 (7/5). Pelo troféu ele ficará entre os 55 melhores do mundo no ranking a ser divulgado na próxima semana.

“Foram ótimas campanhas, já tínhamos feitos ótimos jogos em Alagoas jogando pela primeira vez na época. Conseguimos entrar bem em Mossoró, nos primeiros jogos não estavamos no ritmo, a bola era diferente. Erramos bastante, saímos atrás no placar, mas depois dos dois primeiros jogos do BT 10 fomos melhorando, diminuindo os erros, ficando mais confiantes e assim fomos seguindo até os dois títulos. Fabrício me ajudou com a experiência dele”, disse Peres que há dois meses se mudou para Campinas (SP).

“Estou muito feliz, meu último título tinha sido há alguns anos. Sinto que esses dois meses em Campinas fizeram a diferença! Meu foco mudou, meu corpo mudou, estou bem objetivo. Agradeço ao meu treinador Du Gutierrez, e à família Sato, que me hospeda em Campinas para fazer essa experiência e evoluir meu jogo. Espero fazer boas campanhas nos três últimos torneios do ano”, seguiu o atleta, que joga BT 200 de Viamão (RS), com premiação de US$ 15 mil, já a partir desta sexta-feira, dia 25. O torneio vai até o domingo, 27. Em seguida disputa os BT 400 de Laguna (SC), e Garopaba (SC), todos com o russo Nikolay Gurev.