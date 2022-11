Caratecas brasileiros festejam o primeiro lugar geral (foto: reprodução de vídeo)

Três paranaenses ganharam medalhas na 21ª edição do World International Karate Traditional, disputado entre terça-feira (15) e domingo (20) em Kranjska Gora, Eslovênia. Dois deles, inclusive, levaram o ouro em suas respectivas categorias.

Eduardo Santi foi campeão de Shiai Kumite, na categoria 18/21 anos. Suellen Souza venceu o Shiai Kumite adulto por equipe. E Jean Edoardo ficou em terceiro lugar em Fukugo.

Ao todo o Brasil somou 13 medalhas de ouro e sagrou-se campeão geral da competição. O país ainda faturou 8 medalhas de prata e 8 de bronze, somando 29 ao todo. O Egito ficou com o vice, com 9 de ouro, 6 de prata e 13 de bronze (28 no total). A Romênia terminou em terceiro, com 6 ours, 10 pratas e 10 bronzes (26 ao todo).