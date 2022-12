Instagram

“Pelé está vivo”. Essa foi a frase de um porta-voz do hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (23). O Rei do Futebol está internado lá desde o dia 29 de novembro, devido ao tratamento de um câncer no cólon. O mesmo porta-voz afirmou que, por enquanto, não seria divulgado nesta sexta-feira um novo boletim médico do craque.

A movimentação em torno do hospital Albert Einstein aumentou nesta sexta-feira, dois dias após a divulgação de um boletim médico indicando que o câncer havia piorado. Nas redes sociais, rumores apontavam até mesmo que Pelé havia morrido, algo que o hospital desmentiu. O assunto “Albert Einstein”, em referência ao hospital e ao ex-jogador, foi um dos mais comentados no Twitter nesta sexta.

Outro fato que gerou repercussão sobre o estado de saúde de Pelé ocorreu em Santos. Na tarde desta sexta, houve uma movimentação na Vila Belmiro, estádio onde o Rei brilhou quando atuava pelo Santos. Uma estrutura metálica foi montada no gramado. O Santos não se posicionou a respeito, nem disse para que era a montagem da estrutura. Nas redes, internautas questionavam se isso seria para um velório de grande porte.

A filha Kely Nascimento publicou em sua conta no Instagram que a família não estará toda reunida para o Natal, uma vez que Pelé não teria alta hospitalar até lá. Ela mora nos Estados Unidos e viajou para o Brasil nas últimas semanas para acompanhar o pai. “Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós”.

Às 23 horas desta sexta, Kely publicou outra mensagem. “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, escreveu ela, no Instagram.

Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes sociais pedindo a melhora e orações ao “Rei Pelé”. Entre eles, os atletas da seleção brasileira Rodrygo e Vinicius Junior e os craques Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste. Constantemente, ele publica mensagens aos jogadores e agradece o carinho de todos na redes.