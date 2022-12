Reprodução / Instagram

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a lenda do futebol Pelé, 82 anos, não responde mais ao tratamento de quimioterapia. Segundo informação do jornal Folha de S Paulo, o rei do futebol está em cuidados paliativos exclusivos.

Ele luta contra um câncer de cólon, detectado em 202, e está internado hospital de São Paulo desde a última quarta-feira com um quadro de inchaço e de insuficiência cardíaca.

O ex-jogador, eleito atleta do Século 20 e amplamente apontado como o melhor jogador de futebol de todos os tempos, fez uma publicação em sua conta no Instagram na quinta-feira na qual agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e a homenagem feita a ele durante a Copa do Mundo, que está sendo disputada no Catar, e disse que estava fazendo uma “visita mensal” ao hospital.