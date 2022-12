Atualmente, os jogos de cassino online estão se tornando extremamente populares entre o público gamer. Não é à toa que muitos sites de apostas, inclusive, estão criando jogos especialmente para esse tipo de apostador. Porém, muitas pessoas ficam com dúvidas sobre o porquê dos cassinos terem tanto sucesso entre os gamers.

Hoje nós vamos trazer algumas razões de como isso tem acontecido, e na verdade, é muito mais simples do que você imagina. Tudo está relacionado com a própria cultura por trás dos jogos, assim como as intenções das grandes desenvolvedoras de jogos de ter mais lucro a longo prazo com seus lançamentos. Confira mais sobre o assunto!

A cultura das apostas nos jogos digitais

A cultura dos jogos digitais tem mudado bastante nos últimos tempos. A verdade é que a geração que cresceu com jogos de videogame atualmente está adulta, e apta a apostar. Consequentemente, as próprias empresas de desenvolvimento de jogos “online” acabaram abraçando o setor de apostas.

Utilizar dinheiro para conseguir ter acesso a diversos tipos de jogos é algo muito comum atualmente. Mas além disso, os apostadores de hoje são também as pessoas que jogam desde que eram crianças. A grande diferença é que com os jogos de apostas, essas pessoas podem conseguir ganhar dinheiro enquanto se divertem.

Inclusive, muitos sistemas diferentes foram criados para inserir as apostas nos jogos da atualidade. Confira abaixo alguns desses sistemas mais importantes, que são frequentemente encontrados em jogos para celular.

Lootboxes e sistemas de Gacha

Uma parte da cultura das apostas entrou nos jogos através dos sistemas de Lootbox e Gacha. Esse tipo de sistema utiliza a sorte do apostador para conceder prêmios diversos. Geralmente, o sistema de lootbox é utilizado em jogos onde você já tem acesso a todos os personagens.

Essas “caixas da sorte” são utilizadas para conseguir skins limitadas, ou outros tipos de itens cosméticos para o jogo. Por outro lado, o sistema de Gacha é algo que já era tradicional no Japão. Basicamente, você vai tentar conseguir algum personagem que você queira através da sua sorte.

Jogos para celular

Os jogos para celular estão diretamente relacionados a muitas práticas feitas pelos cassinos online. Não é novidade para ninguém que a grande maioria desses jogos são basicamente as opções de Gacha. Nesses jogos, você vai ter que contar com a sorte para conseguir os personagens que deseja.

Isso é bem similar a qualquer tipo de jogo de caça-níquel, e na verdade, segue os mesmos conceitos de aleatoriedade. A grande diferença é que não é tão difícil conseguir um desses personagens quanto conseguir um jackpot, até porque em um deles você vai ganhar dinheiro, e no outro vai conseguir apenas um personagem.

Porém, toda a emoção de você conseguir acertar a sua aposta é o que faz com que esses jogos sejam divertidos. A grande maioria desses tipos de jogos nem mesmo requer que você use seu dinheiro. É comum que você consiga os recursos premium, como gemas, cristais ou moedas, apenas jogando, por mais que seja em uma quantidade menor.

Jogos para dispositivos móveis também têm sistemas de lootbox. Porém, eles são um pouco mais limitados, e são encontrados em jogos como Wild Rift, Mech Arena e Free Fire. Geralmente, esse sistema oferece apenas itens cosméticos para os apostadores, mas tudo depende do jogo. Inclusive, existem alguns jogos que utilizam os dois sistemas, potencializando, assim, os ganhos da empresa.

Cassinos online como uma extensão para os campeonatos de e-Sports

Para muitos jogadores, os cassinos online e as casas de apostas esportivas são uma extensão da sua diversão. Muitas dessas pessoas acompanham de perto todos os principais campeonatos de e-Sports, como os torneios do jogo League of Legends.

Não é à toa que esses jogadores gostam muito de fazer apostas nesses campeonatos. E normalmente essa é a porta de entrada para esse público aos cassinos online, e a jogos como os caça-níqueis.

Com o avanço da tecnologia, novos jogos estão sendo lançados no mercado. Isso, consequentemente, continua sempre criando novas oportunidades para quem quer se divertir com esse tipo de aposta. O público gamer está muito ligado a esses novos lançamentos, e a parcela adulta desses jogadores está intimamente relacionada com o setor de apostas.

Assim como acontece para qualquer campeonato de futebol, as apostas em e-Sports são apenas mais uma forma dos telespectadores se divertirem com o jogo. Inclusive, esse mercado tem crescido de forma exponencial nos últimos tempos, criando muitas oportunidades de trabalho, além de muita diversão para aqueles que gostam de fazer suas apostas.