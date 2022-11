Reprodução / Twitter

A seleção de Portugal revelou nesta quinta-feira (10) a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A lista traz o atacante Cristiano Ronaldo, que com isso vai para seu quinto Mundial — também esteve nas Copas de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia). Por outro lado, nomes como o zagueiro José Fonte, os meias João Moutinho e Renato Sanches e o atacante Gonçalo Guedes ficaram de fora. Outra ausência é a do atacante Diogo Jota, lesionado.

Os 26 convocados

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain) e William Carvalho (Betis)

Atacantes: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Milan) e Ricardo Horta (Braga)