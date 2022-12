O zagueiro Léo (Crédito: Divulgação/Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Em reformulação para a próxima temporada, o Vasco fez uma proposta ao São Paulo para contar com o zagueiro Léo, titular do time paulista, em 2023. Segundo informações da ESPN, os valores podem chegar a US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões). A tendência é que os clubes cheguem a um acordo nos próximos dias.

Aos 26 anos, Léo recebeu uma proposta do Angers, da França, para deixar o São Paulo na última temporada. O técnico Rogério Ceni e a diretoria viam como importante a presença do zagueiro na reta final de 2022, quando o clube disputou, simultaneamente, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Hoje zagueiro, Léo iniciou sua carreira no Fluminense e teve passagem pelo Bahia antes de chegar ao São Paulo, contratado pelo clube em 2018, como lateral-esquerdo. Em 2021, sob o comando do técnico Hernán Crespo, o jogador foi deslocado para atuar no trio de zaga, ao lado de Arboleda e Miranda. Rogério Ceni manteve Léo na posição quando chegou ao São Paulo em sua segunda passagem como treinador do clube.

Titular, o zagueiro atuou em 58 jogos pelo São Paulo na última temporada, com uma média de 86 minutos por partida. De acordo com dados do Transfermarkt, site especializado no mercado financeiro do futebol, Léo é avaliado em US$ 3 milhões – mesma quantia que o Vasco estaria disposto a pagar para contar com os seus serviços para o próximo ano.

Caso a venda se concretize, o São Paulo ficará com poucas opções para a zaga no próximo ano. Miranda, dispensado, e Luizão, vendido para o West Ham, já não fazem mais parte dos planos do clube. Arboleda, convocado pela seleção equatoriana para a Copa, retorna somente em janeiro. A outra opção para Rogério Ceni é a do jogador Ferraresi, que pertence ao Grupo City e está emprestado ao São Paulo.