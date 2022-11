Reprodução / CBF

A seleção brasileira que vai à Copa do Mundo do Catar, neste mês, tem três jogadores com passagens pelo Athletico e um que atuou pelo Coritiba. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, 26 jogadores foram chamados – três a mais que nos mundiais anteriores.

O goleiro Weverton, o lateral Alex Sandro e o meio-campista Bruno Guimarães defenderam o Athletico. O meia Everton Ribeiro, hoje no Flamengo, jogou pelo Coritiba.

Weverton, 34 anos, está no Palmeiras e foi chamado para ser o terceiro goleiro da seleção, atrás de Alisson e Ederson. Foi contratado pelo Athletico em 2012, junto à Portuguesa, e ficou até 2017. Ganhou um Estadual (2016) e foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2013. Em 2016, era o goleiro titular da seleção na Olimpíada no Rio de Janeiro. O Brasil ganhou a medalha de ouro, ao vencer a Alemanha nos pênaltis (5 a 4), na final – Weverton defendeu a quinta cobrança dos alemães e garantiu o título.

Alex Sandro, de 31 anos, deve ser o titular da lateral-esquerda. Foi revelado nas categorias de base do Athletico, onde se profissionalizou em 2009. Nesse mesmo ano, foi campeão estadual. Dois anos depois, foi negociado com o Santos. Depois, foi para o Porto (Portugal) e hoje está na Juventus (Itália).

Bruno Guimarães veio para o Athletico em 2017, oriundo do Audax-SP, ainda como jogador de categorias de base. Mas logo ascendeu ao time titular. No Furacão, conquistou dois estaduais (2018, 2019), a Copa do Brasil (2019) e a Copa Sul-Americana de 2018. Ainda ganhou a medalha de ouro olímpica pela seleção nos Jogos de Tóquio (2020/2021). Na seleção, Bruno Guimarães disputa vaga no meio-de-campo e tem Fred como principal concorrente. Ele completa 25 anos no dia 16 de novembro, quatro dias antes da abertura do Mundial.

Everton Ribeiro, 33 anos, jogou pelo Coritiba entre 2011 e 2012, oriundo do Corinthians. Era reserva no time que obteve 24 vitórias seguidas em 2011, mas virou titular no ano seguinte. Em 2013, foi negociado com o Cruzeiro, onde conquistou dois Brasileirões (2013 e 2014). No Flamengo desde 2017, faturou dois Brasileirões (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022) e uma Copa do Brasil (2022).

Os convocados se apresentam à seleção na próxima segunda-feira (14), em Turim (Itália), onde o grupo se concentrará por cinco dias no centro de treinamento da Juventus, antes da viagem para Doha (Catar). A estreia na Copa será no próximo dia 24, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, contra a Sérvia. No dia 28, às 13h, o Brasil terá pela frente a Suíça, no Estádio 974. No dia 2 de dezembro, os comandados de Tite voltam ao Lusail, para encarar Camarões, às 16h, encerrando a participação no Grupo G, pela primeira fase.

Os 26 convocados