A Inglaterra anunciou, nesta quinta-feira (10), a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar. Apesar de bastante afetada por problemas físicos nos últimos dias, a única ausência sentida é a do lateral Reece-James, do Chelsea. O lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City, estava em recuperação de lesão e foi chamado, bem como o meia Kalvin Phillips, que era dúvida.

Os 26 convocados

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United) e Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund-ALE), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderon (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham)

Atacantes: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle)