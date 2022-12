Imagem: Divulgação Vélez

As dicas de analistas esportivos de vários cantos do planeta já alertavam para uma possível vitória da Argentina na Copa do Mundo 2022.

Sites de notícias e de análises técnicas, como o tipspro, explicavam por meio de inúmeros motivos as probabilidades a favor do que hoje está sendo chamado de “A Copa de Messi”.

Sim, havia muitos fãs de futebol que disseram que o Brasil seria o grande vencedor.

Realmente, logo no início, era o que todo mundo pensava. Ou, pelo menos, o que os brasileiros queriam acreditar.

No entanto, a verdade foi dura e, se na primeira fase o Brasil terminou com uma campanha pior que a da Argentina, a eliminação amarga pela Croácia veio com um misto de incredulidade e apatia.

Será, afinal, que o Brasil mereceria algum tipo de luto? Bom, polêmicas à parte, não foi o Brasil que chegou à final, nem mesmo o que venceu o torneio.

Foi, de fato, a Argentina, e é pra ela que agora todos os olhares estão se voltando agora.

No Google, fogos de artifício aparecem toda vez que alguém pesquisa sobre a Argentina e a Copa do Mundo.

Os fogos são das cores da seleção Albiceleste, e se fosse possível contar cada uma das “estrelas” que os fogos “formam” no “céu” da internet, certamente uma delas seria Thiago Almada.

Ah, você pensou que falaremos do Messi? Haha, não!

O Messi já é muito óbvio.

Nesse artigo, vamos além do óbvio e deixar todos a conhecerem um jogador que também fez história no campeonato.

Não, Thiago pode ainda não ser comparado com Maradona, como Lionel já está sendo.

No entanto, ele é certamente um dos nomes a serem lembrados nos próximos campeonatos que vierem por aí.

Thiago Almada e como ele fez história na Copa do Mundo 2022

O meio-campista da Argentina e do Atlanta United, Thiago Almada, se tornou o primeiro jogador ativo da MLS a chegar a uma final de Copa do Mundo.

Mas… Peraí. Que liga é essa?

Para quem não sabe, essa sigla, “MLS”, significa “Major League Soccer”, ou, traduzido livremente para o português, “Liga Principal de Futebol”.

E, para quem não a conhece, trata-se do mais alto escalão do futebol profissional nos EUA e no Canadá.

Um total de 26 times nacionais compõem a liga, sendo 3 do Canadá e 23 dos EUA, com todos competindo pela MLS Cup e pelo Supporters’ Shield.

O crescimento da Major League Soccer continua sendo destaque, e a Copa do Mundo de 2022 só vem a potencializar esse caso.

Indo para a Copa do Mundo 2022, houve 36 jogadores da MLS que foram apresentados em escalações competindo no Catar.

Alguns dos mais notáveis estavam entre aqueles que já brilharam no cenário mundial, como Gareth Bale, Xherdan Shaqiri e Hector Herrera, entre outros.

Mas, para quem acompanha a liga de perto, são muitos dos talentosos jogadores mais jovens que continuam mostrando o quão longe a MLS chegou em seus 28 anos de existência.

E a final da Copa do Mundo entre Argentina e França representou mais um marco para a liga, já que Thiago Almada, do Atlanta United, se tornou o primeiro jogador ativo da MLS a chegar a essa importante etapa do mundial da FIFA.

Outras conquistas de Thiago Almada

Além de ajudar a seleção argentina a vencer a Copa do Mundo 2022, o meio-campista de 21 anos de idade foi nomeado Revelação do Ano na MLS na última temporada e tem um futuro brilhante pela frente.

A sua carreira internacional sênior com a Argentina começou apenas alguns meses atrás, e mesmo assim foi uma ocasião importante.

No dia 23 de setembro de 2022, Almada entrou em um amistoso contra Honduras aos 54 minutos, jogando a maior parte do segundo tempo ao lado de Lionel Messi e companhia.

Após a vitória por 3 a 0, Messi foi questionado sobre Almada e fez muitos elogios.

Apesar de fazer parte da lista da Argentina como substituto de lesão e apenas fazer uma única aparição por alguns minutos contra a Polônia, Almada fez história.

Ele foi mesmo o primeiro jogador ativo da MLS a vencer a Copa do Mundo.

Portanto, lembre-se do nome, porque há uma grande chance de você ouvir muito sobre ele no futuro, inclusive na Copa do Mundo de 2026, quando, por acaso ou por obra do destino, ele vai poder jogar onde já jogam hoje pela MLS: nos Estados Unidos, no Canadá, e ainda dar uma passada no México, se algum dos jogos da Argentina foi marcado para lá.