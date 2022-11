Unsplash

A ideia de realizar uma transmissão ao vivo pela internet não é nova, com o programa Skype fazendo isso desde 2003. Entretanto, a popularização desse conteúdo só cresceu nos últimos anos, impulsionado principalmente com as restrições impostas pela crise de 2020. Atualmente, as redes sociais mais populares oferecem o serviço de live streaming, pois a audiência só cresce em todo o mundo. Aqui no Brasil, o sucesso fez com que a Twitch conseguisse novos recordes, chegando até mesmo na competição mais importante do futebol. A Copa do Mundo do Catar terá transmissão ao vivo pela internet.

Se fizer uma conta no TikTok, no Facebook ou até mesmo no Instagram, será quase impossível não encontrar alguma transmissão ao vivo acontecendo. São várias pessoas criando esse tipo de conteúdo, e milhares de usuários acompanhando. Uma live realizada pela cantora Marília Mendonça, ainda em 2020, registrou mais de 3,3 milhões de views simultâneos. Esse número serve como evidência de como essas transmissões estão ganhando espaço na vida das pessoas.

O foco principal está no entretenimento digital, justamente por ser uma tecnologia dinâmica que oferece liberdade aos criadores de conteúdo, também chamados de streamers. A própria Twitch, por exemplo, tem como foco lives que transmitem partidas e torneios de eSports. Ou seja, os jogos digitais estão entre os produtos mais importantes e consumidos pelo público. Aqui no Brasil, são milhões de pessoas acompanhando essa categoria, sendo a terceira maior audiência do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

A variedade de transmissões faz com que a tecnologia seja usada até mesmo nos jogos de apostas online. Na lista de melhores jogos de roleta ao vivo da Betway, as mesas contam com uma grande variedade, sendo uma boa parte com transmissão em tempo real. A ideia é usar o streaming para oferecer uma dinâmica mais interativa nas apostas. Assim, é possível jogar uma roleta americana, francesa ou europeia com um dealer de verdade do outro lado da tela. Uma dinâmica que chama a atenção dos fãs de apostas em dinheiro real.

Espaço nas redes sociais

O crescimento das redes era algo esperado, e começou nos últimos 10 ou 15 anos. Um exemplo sempre lembrado é o do Periscope, aplicativo do Twitter que atingiu mais de 10 milhões de usuários rapidamente. Em 2016, foram mais de 200 milhões de transmissões realizadas por lá. Esse era apenas o começo, pois a consolidação aconteceu recentemente com o avanço da internet móvel. Uma pessoa pode transmitir ou assistir uma live sem qualquer dificuldade, seja com um celular a caminho do trabalho ou com um computador em casa com uma conexão de fibra.

Um dos aplicativos que souberam utilizar isso bem foi o TikTok. A rede social chinesa possui várias transmissões no aplicativo, surgindo até mesmo no feed dos vídeos normais. Foi um avanço importante, e até mesmo algumas plataformas rivais buscaram imitar isso. O Instagram começou a dar mais atenção para as transmissões ao vivo, deixando de lado as publicações em fotos. É uma nova tendência na internet, e a projeção é que fique ainda maior com a chegada e ampliação do uso da conexão 5G. Afinal, uma conexão mais veloz vai garantir mais vídeos consumidos.

Transmissão da Copa do Mundo

Não existe melhor forma de evidenciar esse crescimento do que com o Mundial do Catar, principal competição de futebol do mundo. A cobertura conta com transmissões ao vivo em plataformas de streaming, como a Twitch, o YouTube e o Facebook. Aqui no Brasil, por exemplo, o streamer Casimiro Miguel anunciou que vai cobrir o torneio pela Twitch. Uma mudança que tem grande impacto na vida das pessoas.

Os torcedores de futebol podem, pela primeira vez, trocarem a transmissão padrão da TV para algo mais interativo na internet. Em outras edições, como em 2014 e 2018, a iniciativa já existia, mas apenas em 2022 chegará com mais força na vida dos brasileiros. Os números após a competição vão mostrar como isso foi feito.

As transmissões ao vivo pela internet vão continuar crescendo, e isso é algo positivo. O uso das redes sociais criou um certo padrão de conteúdo, e as lives estão mudando isso completamente. Quem se adiantar na mudança, como fez a Twitch e o TikTok, o resultado tende a ser positivo.