Você já se perguntou o que todos aqueles jogadores profissionais de poker sabem que você não sabe? Você os vê ganhando torneio após torneio e sente que nunca será capaz de alcançá-los?

A verdade é que qualquer um pode se tornar um grande jogador de poker – só precisa de prática, paciência e algumas dicas sólidas dos profissionais.

Se você é novo no jogo ou apenas quer aprimorar suas habilidades, aqui estão algumas dicas essenciais para iniciantes que você precisa saber. Esse é um dos principais motivos pelo qual os casinos e sites de poker online tem crescido tanto nos últimos anos, uma vez que, permitem que todos os jogadores encontrem o que precisem para poder jogar poker. Seja torneios especializados, informacoes de seguranca e até as regras do poker para todos os interessados em aprender mais sobre o jogo antes de se aventurarem em torneios.

Comece com jogos de apostas baixas

Se você está apenas no início, é melhor começar com jogos de apostas baixas. Isso não apenas ajudará a minimizar suas perdas, mas também lhe dará a chance de ter uma ideia de como é o jogo e como os outros jogadores apostam. Quando estiver mais confortável, você pode passar gradualmente para jogos de apostas mais altas.

A prática leva à perfeição

A melhor maneira de melhorar suas habilidades no poker é praticar o máximo possível. Você pode fazer isso jogando online ou em casa com os amigos. Existem muitos sites de poker online que oferecem jogos grátis e que têm uma ampla variedade de jogos de poker gratuitos que você pode experimentar.

Você também pode encontrar muitas informações úteis online. Dezenas de fóruns, aplicativos e sites de poker oferecem dicas e conselhos valiosos para iniciantes.

Conheça suas mãos de poker

Uma das dicas de poker mais importantes para iniciantes é conhecer as diferentes mãos. Uma “mão” é simplesmente a combinação de cartas que você recebe.

Existem dez tipos diferentes de mãos de poker que você deve conhecer:

Par: duas cartas do mesmo valor

Dois pares: dois pares de cartas

Trinca: 3 cartas do mesmo valor

Four of a Kind: o mesmo valor de quatro cartas do mesmo valor

Straight: Cinco cartas seguidas

Full House: três cartas semelhantes + par

Flush: cinco cartas do mesmo naipe

Royal Flush: A, K, Q, J e 10

Straight Flush: Cinco cartas consecutivas

High Card: A carta do topo da sua mão.

Conheça as gírias usadas no jogo

Saber quais mãos ganham e perdem é fundamental para o seu sucesso como jogador de poker. Portanto, memorize as diferentes classificações de mãos antes de começar a jogar.

O jogo de poker tem sua própria gíria ou “conversa de poker”. Se você é novo no jogo, aprender a gíria do poker melhorará muito seu conhecimento.

Se você fica confuso assistindo ao World Series of Poker ou simplesmente quer impressionar seus amigos, conhecer as gírias usadas pode fazer você se sentir um insider no jogo.

Aprender os termos usados pelos jogadores pode não fazer de você um jogador melhor, mas pode ajudá-lo a se divertir mais nas mesas e entender o que os outros jogadores estão falando sobre suas mãos e sobre o poker em geral.

Do small blind ao straight flush, aqui está um glossário de termos de poker importantes para você conhecer.



Termo

Definição Four-Flush Ter quatro das cinco cartas necessárias para um flush… e esperar pela quinta



Heads-up Um pote que está sendo disputado por apenas dois jogadores. Showdown é heads-up, mas são os dois últimos jogadores restantes na mesa. Fold Livrar-se das cartas e, ao fazê-lo, perder o direito a qualquer parte do pote. Ante Uma quantidade mínima de ação necessária para participar da mão. Estabelecido no início da tabela.



Blind Semelhante a um ante, é uma aposta forçada que também representa o valor mínimo necessário para participar de uma mão. Um “small” é metade do ante e um “big blind” é o ante completo. Small Blind É a menor das duas apostas pré-flop de blind forçada



Action Refere a vez de um jogador jogar, ou a quantidade de apostas no pote. Um “lot of action” refere-se a um pote que foi apostado com frequência. Burn Para descartar a carta do topo do baralho virada para baixo. Cartas Comunitárias As cartas no centro da mesa que são compartilhadas por todos os jogadores no poker comunitário. Também conhecido como “placa”. Draw Mão que precisa de cartas adicionais para se tornar uma mão vencedora



Draw Poker Cada jogador recebe uma determinada quantidade de cartas e pode substituir algumas de suas cartas por outras distribuídas do restante do baralho Face Up Carta exposta que todos podem ver Dead Man Hand Uma mão famosa que consiste nos oitos pretos e os ases pretos



Kicker No caso de cartas idênticas, o kicker refere-se a cartas não usadas na mão que ajudam a determinar quem tem a melhor mão. Um apelido para “carta alta”.

Gutshot Straight Quando um jogador tem as duas cartas do meio de uma sequência como suas cartas de bolso. Também conhecido como “inside straight draw”. Bad Beat Um termo para má sorte no poker. Deep Stack Um torneio em que os jogadores começam com uma quantidade de fichas relativamente alta em relação ao blind ou ante. Fish Um jogador novato ou pouco habilidoso, com expectativa de perder dinheiro Flop As três primeiras cartas comunitárias viradas para cima na mesa Check Para não apostar quando for a sua vez. pode dizer “eu verifico” ou tocar na mesa em um jogo ao vivo Chop Em torneios, os últimos jogadores restantes decidem dividir o prêmio em vez de jogar até o fim; ou, em uma mão, onde o resultado final é um empate e o pote é dividido e distribuído igualmente entre os jogadores empatados. Fast Play Estilo agressivo enfatizando muitas apostas e aumentos Mão As cartas que um jogador de poker possui, combinadas com quaisquer cartas comunitárias, para fazer a melhor combinação de cinco cartas Hi/Lo Tipo de poker em que a mão mais alta e a mão mais baixa levam metade do pote Slowplay Jogar uma mão poderosa de maneira fraca para disfarçar sua força e atrair, ou “trap”, outros jogadores para a ação

Não jogue todas as mãos

Um dos erros mais frequentes cometidos por jogadores de poker iniciantes é jogar muitas mãos. Você não é obrigado a jogar uma mão só porque recebeu. Na verdade, você deve jogar apenas cerca de 20% das mãos que recebe. A chave é ser seletivo e só jogar quando tiver uma boa mão.

Preste atenção na ação

Prestar atenção à ação é outra dica de poker importante para iniciantes. A “ação” refere-se à sequência de apostas na mão.

É importante prestar atenção na ação, pois ela pode lhe dar pistas sobre as mãos de outros jogadores. Por exemplo, se alguém aumenta um pré-flop e depois aposta alto no flop, provavelmente tem uma mão forte.

Não Blefe Muito

Um “blefe” é quando você aposta ou aumenta uma mão que provavelmente não vencerá. Embora o blefe às vezes possa ser eficaz, os iniciantes devem evitar fazê-lo com muita frequência. Se você blefar demais, outros jogadores irão eventualmente perceber e começar a pagar seus blefes. Quando isso acontecer, você vai acabar perdendo muito dinheiro.

Mantenha-se disciplinado

Poker é um jogo de disciplina. Isso significa que você precisa ser capaz de controlar suas emoções e manter sua estratégia. Se você ficar irritado, provavelmente tomará decisões erradas que lhe custarão dinheiro. Portanto, é importante manter a calma e o foco em todos os momentos.

Conclusão

No final das contas, o poker é um jogo e deve ser divertido. Não leve muito a sério e não fique muito chateado quando perder. Portanto, se você está começando, use essas dicas de poker para iniciantes.

Com um pouco de prática, você jogará como um profissional em pouco tempo! Apenas lembre-se de praticar bastante e se divertir!