Ivo Lima

O Sesc Paraná realiza a partir do dia 19 de novembro a 2º edição da Copa Sesc Esportes de Areia, com as modalidades de Vôlei de praia e Beach tennis. Nove unidades realizam o campeonato: São José dos Pinhais, Campo Mourão, Toledo, Ponta Grossa, Paranavaí, Sesc Esquina/ Curitiba, Francisco Beltrão, Caiobá/ Matinhos e Marechal Cândido Rondon.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser realizadas pelo SAC da unidade ou para os atletas de Curitiba no site da Federação Paranaense de Tênis (FPT).

A competição será em duplas e dividida nas categorias A, B, C, D, Feminina, Masculina e Mista; 40+ e 50+ no Masculino e Feminino; e Sub-14, Feminina, Masculina e Mista, conforme prevê o regulamento da FTP.

Os participantes receberão camiseta e mochila personalizadas do evento e poderão desfrutar de estrutura diferenciada, com espaço de recreação infantil, cabine de fotos para registro do evento, serviço de massagem, enfermagem e hidratação durante as partidas (água, isotônico e frutas à disposição dos atletas). A premiação será de troféus aos três primeiros lugares por categoria.

Ranking FPT

A competição em Curitiba é um evento FPT 1000, que somará pontos no ranking estadual da Federação Paranaense de Tênis. Os jogos serão na Win Esportes de Areia (Rua Eugênio Flôr, 2593, Taboão), nos dias 8 a 11 de dezembro, em sete categorias.

“O beach tennis está em ascensão no estado do Paraná, ganhando grande número de praticantes. Por conta desse crescimento, muitos espaços esportivos adaptaram suas instalações para promover locação de canchas de areia para a prática do esporte. O Sesc PR atento a isso oferece à comunidade essa oportunidade de participar de um campeonato e dá mais visibilidade à modalidade”, destaca Adriana Kochepka, analista de Esporte e Lazer.

Serviço: 2ª Copa Sesc Esportes de Areia

Inscrições: no SAC da unidade

Valores (por dupla): comerciários e dependentes R$ 30; público geral R$ 50

Local: verificar na unidade Sesc

Unidade | data | modalidades

São José dos Pinhais |19/11 | Volêi de praia

Campo Mourão |26/11 | Beach tennis

Toledo |26/11 | Beach tennis

Ponta Grossa |3/12 | Vôlei de praia

Paranavaí |3/12 | Beach tennis

Francisco Beltrão |10/12 | Beach tennis e vôlei de praia

Caiobá/ Matinhos |10/12 | Beach tennis e vôlei de praia

Marechal Cândido Rondon |11/12 | Beach tennis

Competição em Curitiba

Inscrições até o dia 1/12: https://fpt.com.br/Torneio/Info/2022/fpt-beach-series-1000-266-fpt-beach-series-1000-copa-sesc-win-4497

Valores (por dupla): atletas federados R$ 80; atletas não federados R$ 110

Quando: 8 a 11 de dezembro

Local: Win Esportes de Areia (Rua Eugênio Flôr, 2593, Taboão)

Mais informações: eventosesportivos@sescpr.com.br