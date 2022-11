‘Vou ser campeão e ganhar dele’, brincou o atacante Neymar, da seleção brasileira, sobre a perspectiva de enfrentar a Argentina, de Messi, na Copa do Mundo. As declarações vieram de uma entrevista do jogador ao jornal inglês ‘The Telegraph’, publicada nesta quinta-feira (17). O Mundial começa neste domingo (20).

“A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falamos sobre cruzarmos na semifinal ou na final. Falo para o Messi que vou ser campeão e ganhar dele e damos risadas”, disse Neymar. Em contrapartida, ele coloca os argentinos como uma das equipes favoritas ao título, ao lado de Alemanha, Espanha e França. “Acho que esses quatro junto com o Brasil têm totais condições de chegarem à final”, afirmou o camisa 10 brasileiro.

Neymar jogou as Copas de 2014 – saiu machucado nas quartas de final contra a Colômbia – e 2018 – o time foi eliminado nas quartas de final ao perder para a Bélgica. Ele foi perguntado se, aos 30 anos, o Mundial no Catar seria o seu último. “Copa do Mundo é o meu sonho maior, vou ter mais uma oportunidade e espero conseguir”, respondeu Neymar, evasivo.

Em outo trecho, Neymar foi questionado se um eventual fracasso no Catar seria uma mancha no seu histórico. “Não, na minha carreira consegui coisas além da minha imaginação. Então, se acabasse hoje, eu ainda seria a pessoa mais feliz do mundo”, disse o jogador. Ele ainda falou se se sente pressionado. “Meu humor é tão aleatório quanto o das outras pessoas. Mas não sinto muita pressão e uso isso como força. Tenho muito orgulho de quem me tornei como pessoa e jogador”, afirmou.