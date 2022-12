Com 36 anos de atuação na defesa dos direitos e promoção da saúde, a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas lançou neste mês um importante incentivo para que empresas se tornem parceiras das causas da Associação, que envolvem a melhora da qualidade de atendimento para pacientes SUS, a valorização e defesa dos direitos dos idosos por meio do programa CEDIVIDA e de crianças e adolescentes vítimas de violência através do programa DEDICA, entre outros.



Trata-se do Selo Empresa Amiga. Além da certificação, o programa também tem o objetivo de oferecer benefícios como contrapartidas às empresas parceiras. Serão ao todo cinco níveis de selos – que dependem da pontuação de cada empresa parceira.



O primeiro selo é o de entrada no programa. Conforme a empresa vai pontuando, conquista outros patamares de certificação: bronze, prata, ouro e diamante. O parceiro poderá, portanto, colecionar os selos de cada ano em que participou do programa. Para participar, as empresas amigas contribuem com uma taxa de adesão ao programa e a duração da parceria é de 11 meses, com possibilidade de prorrogação.



Existem várias formas das empresas pontuarem e avançarem na categoria dos selos: doações em dinheiro às causas da Associação, compra de produtos sociais, destinação de parte do Imposto de Renda, doação no programa Luz Solidária e patrocínio de eventos são algumas das formas de conquistar pontos. Quanto mais pontos, mais alta a categoria do selo – e mais benefícios de contrapartida para a empresa.



O selo Diamante, por exemplo, é convertido em vários benefícios para a empresa parceira: divulgação da parceria no site da Associação com logotipo da marca e link direcionando para a página da empresa, posts em redes sociais, divulgação da parceria no relatório anual, uso do selo nos produtos e serviços da empresa e desconto em eventos da Associação são alguns deles.



“O Selo Empresa Amiga deve promover esse encontro especial entre empresários comprometidos com a sociedade e a nossa Associação, e quem ganha é a população atendida pelos nossos serviços. O programa ficará como mais um legado desta gestão, um compromisso de respeito e amor ao próximo”, afirma o presidente da Associação dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho.



Com credibilidade, experiência e conhecimento na área de promoção da saúde, a Associação dos Amigos do HC espera estimular o protagonismo social do setor empresarial: o programa acaba sendo uma forma inteligente e construtiva de agregar valor à marca, já que a empresa põe em prática a responsabilidade social, conquista mais visibilidade e passa a fazer parte de uma rede de empresas comprometidas com a solidariedade e a sociedade em que vivem. Para participar do programa a empresa precisa atender a alguns critérios – como ser idônea e sem antecedentes que comprometam sua conduta e imagem – e possuir CNPJ ativo e atuante, entre outros.



Para mais informações e regulamento, preencha o formulário no site e agende uma reunião com os consultores.

www.amigosdohc.org.br/SeloEmpresaAmiga