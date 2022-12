Divulgação/Assessoria Shopping Curitiba

As tradicionais Árvores Solidárias do Shopping Curitiba seguem arrecadando doações de presentes e material escolar para quatro instituições filantrópicas da cidade: Reviver Down, Asilo São Vicente de Paulo, Lar Moisés e Acridas. Este ano, mais de 250 crianças, adultos e idosos receberão os presentes.

A Reviver Down atende pessoas com síndrome de Down, o Asilo São Vicente de Paulo é responsável pela garantia do bem-estar de idosas, e o Lar Moisés e a Acridas acolhem crianças em situação de risco pessoal e social.

Como doar

Qualquer pessoa pode doar, desde clientes, lojistas e até funcionários do shopping. O interessado deve retirar o pedido do presente nas árvores solidárias instaladas nos piso L4 e entregá-lo até o dia 18 de dezembro na recepção do shopping.

Árvores Solidárias – Shopping Curitiba

Arrecadação de presentes para instituições filantrópicas de Curitiba

Até 18 de dezembro

Piso L4

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro