Divulgação/Assessoria de Imprensa

Mais do que decorar e encantar o público, a árvore de Natal tem um significado ainda mais especial no Shopping Curitiba: a solidariedade. As tradicionais Árvores Solidárias do shopping já estão montadas, com pedidos de presentes e material escolar para instituições filantrópicas da cidade. Serão mais de 250 crianças, adultos e idosos presenteados.

As entidades escolhidas são a Reviver Down, que atende pessoas com síndrome de Down; o Asilo São Vicente de Paulo, responsável pela garantia do bem-estar de idosas; e o Lar Moisés e a Acridas, que acolhem crianças em situação de risco pessoal e social.

Qualquer pessoa pode doar, desde clientes e lojistas até funcionários do shopping. Basta retirar o pedido nas árvores instaladas nos pisos L2 e L4 e entregar o presente até o dia 18 de dezembro na recepção do shopping.

“A solidariedade é sempre um dos focos das nossas campanhas e as Árvores Solidárias já são tradição no nosso Natal. O shopping é um local onde bons momentos acontecem e queremos compartilhar essa felicidade com quem mais precisa”, detalha Pamella Ikehara, gerente de Marketing do Shopping.

Árvores Solidárias – Shopping Curitiba

Até 18 de dezembro

Pisos L2 e L4

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro