O Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, um dos ícones do estado do Paraná, inicia no dia 5 de dezembro a Campanha Natal do Bem que arrecada brinquedos usados, em boas condições, para doar para o Grupo Reviver. Os brinquedos doados garantem um desconto de 10% no ingresso ao Parque. A promoção não é cumulativa.

“Todos os anos, não só nessa época, o Parque Vila Velha busca contribuir com ações sociais, beneficiando instituições de Ponta Grossa. Dessa vez, a instituição escolhida foi o Grupo Reviver. Acreditamos que o Natal, além de toda a sua simbologia de paz, amor e união, acende o espírito de solidariedade nas pessoas e, neste caso, a doação de um brinquedo em bom estado pode fazer o Natal de uma criança mais feliz”, destaca o gestor do Parque, Leandro Ribas.

Natal do Bem

De acordo com a presidente do Grupo Reviver, Cleucimara Santiago, parcerias como essa são fundamentais, pois fortalecem o trabalho realizado pela instituição e incentivam a continuidade das ações que o Grupo Reviver realiza em prol da sociedade. “Para nós é muito importante parcerias como esta realizada pelo Parque Vila Velha. Em julho, tivemos a oportunidade de levar nossas crianças e adolescentes para conhecerem os Arenitos, a Lagoa Dourada e Furnas. O passeio foi incrível. É inexplicável a nossa sensação ao vermos os olhinhos brilharem durante toda a visita. E agora, mais uma vez, o Parque Vila Velha fará a alegria de nossas crianças no Natal”.

A Campanha Natal do Bem será realizada entre os dias 5 e 19 de dezembro, e as doações podem ser entregues diretamente no Parque Vila Velha.

Sobre o Grupo Reviver

A Associação Reviver é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1995, de caráter socioassistencial, que presta atendimento aos portadores do vírus do HIV e crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.