Na imagem (esq. para direita): Vinicus Inacheski (Boba Fett), Rhanna Sarot (Rey) e Fernando Rosa (Din Djarin). Divulgação

Em dezembro, o Conselho Jedi Paraná fará uma campanha de Natal Solidário, em parceria com a Lima Hobbies/Bumerang Brinquedos do Shopping Estação, em Curitiba, para arrecadar alimentos, que serão doados para instituições carentes.

A campanha consiste em sortear prêmios entre os doadores, além de premiar com um kit — no valor aproximado de mil reais — com produtos Star Wars para quem doar a maior quantidade de alimentos. Para participar, basta levar pelo menos 1kg de alimento não perecível na Lima Hobbies do Shopping Estação e preencher uma ficha cadastral.

As doações poderão ser feitas até o dia 12/12. Os sorteios e a entrega dos alimentos serão feitos após essa data, ainda em dezembro.