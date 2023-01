Divulgação/Assessoria Marista

Começar o ano com um gesto de solidariedade, esta será a atividade de jovens curitibanos. Os estudantes vão trocar as férias por uma Missão Solidária, no litoral paranaense. As atividades serão em Guaraqueçaba e incluem atividades com as crianças e jovens do local e revitalização de um parque com brinquedos.

Entre os dias 17 e 20 de janeiro, mais de 30 estudantes dos Colégios Maristas Santa Maria, Paranaense e Anjo da Guarda vão realizar visitas na comunidade, oficinas de férias para as crianças e melhorias em um local da região.

A atividade, que acontece desde 2005, foi impactada pela pandemia da Covid-19, mas será retomada em 2023. Para Bruno Socher, responsável pela Missão Solidária Marista, a volta do projeto tem como objetivo educar para a solidariedade. “A importância de compreender o contexto em que estamos inseridos, e realizar uma atividade voluntária que tem como benefício melhorias dentro de uma comunidade traz experiências únicas e muito valiosas para todos”.

Educação em Guaraqueçaba

A região de Guaraqueçaba conta com o Marista Escola Social Ir. Panini, que oferece educação integral e gratuita para crianças e adolescentes na região. “Nossos projetos buscam a valorização das pessoas e protagonismo social, além de participação da família e toda comunidade, por isso, a Missão Solidária é tão importante”, reforça Ana Karla Alves, coordenadora pedagógica da unidade.

Atividades para comunidade

Entre as atividades desenvolvidas estão visitas na comunidade, preparação das atividades e um gesto concreto, que será a revitalização de espaço da unidade que se tornará um parque com brinquedos para as crianças, incluindo doação de equipamentos como elástica, entre outros, arrecadados com toda a turma do terceirão. “Nossa unidade não tem muros, é aberta para comunidade. A ideia é que essa reforma impacte ainda mais as crianças, durante este período em que elas estão em Colônia de Férias. Poderão interagir com os voluntários visitantes, sendo essa uma experiência rica para os dois lados”, reforça Ana.

Sobre os Colégios Maristas:

Os Colégios Maristas estão presentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo com 21 unidades. Nelas, os mais de 25 mil alunos recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em www.colegiosmaristas.com.br.

Marista Escolas Sociais

Marista Escolas Sociais atende gratuitamente 7700 crianças, adolescentes e jovens por meio de 19 Escolas Sociais, localizadas em cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os alunos atendidos nas Escolas Sociais têm acesso a uma educação de qualidade e gratuita que vai desde a educação infantil até o ensino médio, além de projetos educacionais e pedagógicos que acontecem no período de contraturno escolar.

