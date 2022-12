Divulgação/Complexo Pequeno Príncipe

Pelé ainda era jogador quando deixou clara a preocupação com o futuro das crianças brasileiras. Diante do Maracanã lotado, em 1969, o já consagrado Rei do futebol, fez um apelo ao marcar o milésimo gol: “Aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam as crianças pobres, que não esqueçam os necessitados”.

A preocupação demonstrada por Pelé com o bem-estar das crianças virou realidade quando o “Rei encontrou o Príncipe”. Com o apoio do craque foi anunciado, em 2005, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe que começou a funcionar em 2006.

Único projeto social apadrinhado por Edson Arantes do Nascimento no mundo, o IPP fica em Curitiba. A excelência do craque também é vista nas bancadas dos pesquisadores. Com mais de 100 estudos realizados, em sete linhas de pesquisa, o Instituto busca avanços para novos métodos de diagnóstico e tratamento que possam contribuir para a melhora da saúde infantojuvenil. Com importantes vitórias e avanços no diagnóstico precoce de patologias complexas oferecidas aos pacientes.

Com uma equipe altamente capacitada, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe tem oferecido contribuições importantes para salvar e melhorar a vida de crianças e adolescentes. Seus estudos figuram entre as revistas científicas mais conceituadas do mundo e, chegando, em 2021, a 87 publicações.

“Ter o apoio do Pelé e ser o único projeto social no mundo a levar o nome do maior jogador de todos os tempos é uma honra para nós do Pequeno Príncipe. Fazer pesquisas no Brasil é um grande desafio pois os recursos são escassos. O apoio do Pelé abriu muitas portas para que pudéssemos captar recursos nacionais e internacionais. Nos aproximou de esportistas, trouxe visibilidade à ciência e ao Instituto de Pesquisa e também nosso hospital, que já se destaca como o maior e mais completo hospital pediátrico do país”, aponta o diretor-corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro Carneiro.

Por ser uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, a parceria com o Pelé foi fundamental para que o cuidado e os resultados das pesquisas que beneficiam crianças e adolescentes em todo o Brasil ultrapassassem fronteiras.

E essa parceria seguirá. O Rei jamais será esquecido pela atuação nos gramados e seu nome continuará fazendo história no mundo científico, levado com honra pelo Pequeno Príncipe em prol das crianças do mundo.

Sobre o Pequeno Príncipe

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe integra o Complexo Pequeno Príncipe, do qual também fazem parte o Hospital Pequeno Príncipe e as Faculdades Pequeno Príncipe. Com mais de 100 anos de cuidado hospitalar dedicado às crianças, o Pequeno Príncipe realiza cerca de 60% de seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil e oferece 35 especialidades – incluindo transplantes de coração, rim, fígado e medula óssea. Por ano, são realizados mais de 200 mil atendimentos; 15 mil cirurgias; 280 transplantes.